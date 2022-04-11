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أهم أحداث دول المغرب العربي خلال إسبوع – الجزء الأول

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى الضغوط المتزايدة على الرئاسة في تونس والإستياء جراء الغلاء في المغرب والاجتماعات غير المثمرة للحل في ليبيا وأوضاع المتعاقدين للقطاع العام في موريتانيا والضغوط الغربية المستمرة على الجزائر.

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان والتوجه نحو محاكمة النواب الذين شاركوا في جلسة غير قانونية بحسب الحكومة وبينهم رئيس البرلمان ونائبيه خلق حالة من الضغوط في الداخل من قبل المعارضة وان هناك شخصيات سياسية تعتقد أن هذه الخطوة في غير محلها.

وأضافت الزميلة منيرة شريفي ان كل هذه الضغوط نقلت صورة الى الخارج وتردد صداها في الخارج ونتج عنها بيانات خارجية شجبت هذه التصرفات، مؤكدة ان كل هذا الوضع ساهم في الضغط على الرئيس قيس سعيد لكن يبدو ان الرئيس سعيد لا يرضخ لهذه الضغوط وهو مستمر بإجرائاته.

وقال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان السلطة الجزائرية حتى الآن ثابتة بمبادئها في سياستها الخارجية المتبناة منذ ثورة التحرير.

وأضاف ان الجزائر بقت ثابتة على مواقفها بالتزامها بالصداقة مع الدول والشعوب الصديقة وثابتة مع القضايا العادلة وقضايا التحرر في العالم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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