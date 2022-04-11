المقاومة والكيان المأزوم.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

قبل عشرين عاما كنا نخشى الصعود الى الحافلات، أما اليوم فاصبحنا نخاف المشي في الشوارع.

عمليات فتاكة وهجمات في قلب المدن وبسلاح ناري، هذا لسان حال من استوطن أرضا وسلب ما لا حق له فيه.

يحدث هذا وأنظمة عربية تهرول الى التطبيع مع كيان في تسابق فيما بينها ارضاءً للراعي الأميركي، مستبدلة بمعاهدة الدفاع العربي المشترك معاهدة دفاع وتنسيق مع عدو احتل الأرض وسلب الحقوق. وما الخشوع أمام قبر بن غوريون إلا نموذج من ذلك.

أما الشعب الفلسطيني الذي يرتقي في مستوى فعله المقاوم بأشكال وأساليب متنوعة، فلسان حاله التأكيد دائما وأبدا ان التضحية بفلسطين ممنوعة.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى العمليات الفدائية الجديدة للفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وقضيتهم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. ميخائل عوض – كاتب وباحث سياسي

د. مصطفى اللداوي – كاتب وباحث سياسي

د. مصطفى البرغوثي – الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية