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اطلاق الرية الثالثة من سد الباسل لارواء اراضي القمح في الحسكة

اطلاق الرية الثالثة من سد الباسل لارواء اراضي القمح في الحسكة
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أطلقت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة السورية، يوم أمس الأحد، الرية الثالثة، خلال الموسم الزراعي الشتوي من سد “الباسل” بهدف ري المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة “سانا” السورية، عن مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد العزيز أمين، الذي أشار إلى هذه الرية تأتي “نتيجة انحباس الأمطار خلال الأسبوعين الماضيين وبهدف ري المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير والتي تقدر بنحو 12 ألف هكتار”.

ونوه أمين إلى أن إطلاق هذه الرية تم لأن “المحصول بحاجة إلى المياه وهو في طور النمو”.

وبين أمين أن حجم تخزين المياه في سد الباسل بلغ مع بدء إطلاق الرية 169 مليون متر مكعب وأنه من المتوقع أن يتم استهلاك نحو 20 مليون متر مكعب خلال الرية الحالية.

الجدير بالذكر، أن مديرية الموارد المائية، كانت قد أطلقت الرية الثانية مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، حيث تم خلالها ضخ 30 مليون متر مكعب من المياه المخزنة في سد الباسل إلى الأراضي الزراعية.

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اطلاق الرية الثالثة من سد الباسل لارواء اراضي القمح في الحسكة

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