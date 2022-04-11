الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بوليساريو تعلن قطع اتصالاتها بالحكومة الاسبانية ومدريد ترد

بوليساريو تعلن قطع اتصالاتها بالحكومة الاسبانية ومدريد ترد
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت جبهة بوليساريو، الأحد، قطع اتصالاتها مع الحكومة الاسبانية بعد قرار رئيسها بيدرو سانشيز، دعم مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها النظام المغربي لحل نزاع الصحراء الغربية، فيما أكدت خارجية مدريد إنها أبواب الحوار مفتوحة.

العالم - الجزائر

وجاء في بيان للجبهة إنه:

  • على إثر الإعلان عن تأييد حكومة سانتشيس لخطة المحتل المغربي الرامية الى تشريع ضم أراضى الصحراء الغربية بالقوة و مصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والإستقلال،
  • ونظرا للخطوات الملموسة التى إتخذتها حكومة بيذرو سانتشيس فى هذا الاتجاه٫
  • وبناء على أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة فى نفس الوقت باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم،
  • فإن جبهة البوليساريو تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنئى بنفسها عن إستعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التى تعترف للشعب الصحراوى بالحق فى تقرير المصير وباحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دوليا.

من جهتها أدعت الخارجية الاسبانية أنها "ستبقى مفتوحة دائمًا على جميع قنوات الحوار" مع جبهة البوليساريو، حسبما نقلت وكالة أوروبا برس الاسبانية.

روابط ذات صلة

دي ميستورا يبدأ جولته المغاربية بلقاء زعيم جبهة بوليساريو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حملة اعتقالات همجية يشنها الاحتلال في الضفة الغربية

الكشف عن إصابة احد ضباط الاحتلال على يد جنوده في جنين

آلاف ’الحراقة’ المغاربة سيعودون إلى بلادهم من إسبانيا

إزاحة هادي: حين تتملص الرياض من حربها

بوليساريو تعلن قطع اتصالاتها بالحكومة الاسبانية ومدريد ترد

البخاري في بيروت: مفتاح انتخابي لا سفير