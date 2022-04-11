بوليساريو تعلن قطع اتصالاتها بالحكومة الاسبانية ومدريد ترد

العالم - الجزائر

وجاء في بيان للجبهة إنه:

على إثر الإعلان عن تأييد حكومة سانتشيس لخطة المحتل المغربي الرامية الى تشريع ضم أراضى الصحراء الغربية بالقوة و مصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والإستقلال،

ونظرا للخطوات الملموسة التى إتخذتها حكومة بيذرو سانتشيس فى هذا الاتجاه٫

وبناء على أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة فى نفس الوقت باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم،

فإن جبهة البوليساريو تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنئى بنفسها عن إستعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التى تعترف للشعب الصحراوى بالحق فى تقرير المصير وباحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دوليا .

من جهتها أدعت الخارجية الاسبانية أنها "ستبقى مفتوحة دائمًا على جميع قنوات الحوار" مع جبهة البوليساريو، حسبما نقلت وكالة أوروبا برس الاسبانية.