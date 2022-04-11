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زيارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى إلى طهران؛

الخطوة الأخيرة في الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الارصدة الایرانیة المجمدة

الخطوة الأخيرة في الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الارصدة الایرانیة المجمدة
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

يتوجه مسؤول إقليمي رفيع المستوى إلى طهران غدًا الثلاثاء بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للافراج عن سبعة مليارات دولار من الارصدة الایرانیة المجمدة.

العالم - ایران

وتعتبر مراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الارصدة الإيرانية المجمدة في إطار الاتفاق الأخير من الأهداف الرئيسية لزيارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى لطهران غدا الثلاثاء.

وكانت وكالة "إرنا" قد اعلنت الاسبوع الماضي عن التوصل الى الاتفاق على تحويل سبعة مليارات دولار من العملات الايرانية المجمدة إلى الحسابات الإيرانية عن طريق التحويل المصرفي.

وبناءً على الاتفاق تم تحديد الإطار اللازم للافراج عن جزء كبير من الاموال الايرانية المجمدة.

وينص الاتفاق على ارسال الأموال المجمدة الى حسابات إيرانية خلال فترة زمنية محددة في غضون أسابيع قليلة.

وسيتم تحويل 7 مليارات دولار إلى حسابات إيران، مما يشير إلى ازالة القيود المصرفية المفروضة على ايران بشكل تدريجي.

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الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الاموال الایرانیة المجمدة

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