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كلمة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم

كلمة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، عبر شاشة قناة المنار، للحديث حول آخر التطورات.

العالم - لبنان

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كلمة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم

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