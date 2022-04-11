الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زاده:القرار 2231 ملزم دوليًا ويعرف الاتفاق النووي وثيقة ملزمة من وجهة النظر القانونية وان اميركا العضو في مجلس الامن انتهكت بنوده مرارا

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. مقاومو جنين يتأهبون لصد أي عملية اقتحام

عشرات الصهاينة يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال..

من هو سفیر ايران الجدید لدى العراق 

لا زالت 'جنين' تقاوم وتصون الارض والعرض بدماء الشهداء

هل جاء 'المجلس الرئاسي' لتجديد التصعيد؟

وزير لبناني سابق يدعو اللبنانيين الفرنسيين لانتخاب ماكرون!