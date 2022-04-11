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وزير لبناني سابق يدعو اللبنانيين الفرنسيين لانتخاب ماكرون!

وزير لبناني سابق يدعو اللبنانيين الفرنسيين لانتخاب ماكرون!
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق وئام وهاب اللبنانيين الفرنسيين لانتخاب ايمانويل ماكرون.

العالم - لبنان

وقال وئام وهاب اليوم الاثنين، عبر منصات التواصل الإجتماعي، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف مع لبنان وما زال يحاول تأمين الدعم له لذا من واجب كل اللبنانيين الحاصلين على الجنسية الفرنسية إنتخابه في الدورة الثانية كما على الذين من أصول عربية انتخابه لأنه يمثل الإنفتاح على العرب وليس الإنغلاق" حسب تعبيره.

وأظهرت عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، منذ بعض الوقت، تصدر ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.
وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون على 20.1٪ من الأصوات.

وبعد إعلان النتائج ستكون الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، والتي ستجري في الـ24 من نيسان 2022.

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وزير لبناني سابق يدعو اللبنانيين الفرنسيين لانتخاب ماكرون!