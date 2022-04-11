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فيديوغرافيك.. مقاومو جنين يتأهبون لصد أي عملية اقتحام

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتيبة جنين المنبثقة عن سرايا القدس النفير العام وحالة التأهب القصوى في مدينة ومخيم جنين للتصدي لتهديدات قوات الاحتلال باقتحام المخيم لإعتقال والد الشهيد رعد حازم مُنفِّذ عملية تل أبيب.

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فيديوغرافيك.. مقاومو جنين يتأهبون لصد أي عملية اقتحام

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