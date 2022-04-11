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بالفيديو.. كاتب وباحث سياسي:

سيف القدس أدخلت الاحتلال الصهيوني في معادلة جديدة

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور مصطفى اللداوي ان الواقع في فلسطين المحتلة ليس واقعا جديدا وان الفلسطنيين منذ سنوات طويلة وهم يعيشون في حالة علو.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف ان المقاومة الفلسطينية اخذت اشكالا جديدة منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى وحتى الآن وان الأساليب والمناهج الفلسطينية قد تغيرت في مواجهة المحتل الصهيوني.

الدكتور مصطفى اللداوي أضاف ان هناك شكل آخر للمقاومة في السنوات الأخيرة وقد اصبحت تخيف العدو، مؤكدا انه لم تعد هناك مقاومة فصائلية وحزبية بل أصبح الشعب الفلسطيني كله مقاوم وهم يقاومون بالبندقية والسكين والسيارة والكلمة.

وأكد ان عملية سيف القدس ادخلت الاحتلال الصهيوني في معادلة جديدة بعد دخول فلسطيني عام ثمانية واربعين في خضم المواجهة مشيرا الى ان حرب القدس كسرت جميع المحرمات عبر جعل التضامن الفلسطيني بشكل واضح وصريح.

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