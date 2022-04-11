الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2022

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 10-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة “إس-300” تم تسليمها لكييف من أوروبا 

بالصور..وسط اضراب شامل، بيت لحم تشيع شهيدها الشاب

خبراء يستبعدون أن تتسبّب زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا في أي مشاكل بين موسكو والجزائر

شاهد..الحرب في اوكرانيا، زيلنسكي يحذر وقديروف يتوعد

الصين..إغلاق أبواب مدينة قوانغتشو أمام الوافدين بسبب كورونا

وسط هتافات غاضبة.. الآف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد زكارنة