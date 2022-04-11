البرغوثي: الحركة الصهيونية فشلت في إحتلال فلسطين

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الظاهرة الأولى هي الفشل الكبير للحركة الصهيونية بمعنى ان الحركة الصهيونية تاريخيا فشلت في احتلال فلسطين وسياسة العنصرية. والفشل الثاني هو الفشل الاستخباري.

وأكد ان النقطة الثانية والتي تعتبر جوهرية هي ان الضفة الغربية وقطاع غزة وجميع الاراضي الفلسطينية تعيش منذ عام الفين وخمسة عشر حال انتفاضة متكررة على موجات متتالية وسببها هو احساس الشعب الفلسطيني بالتنكيل والانتهاك.

الدكتور مصطفى البرغوثي أضاف ان الظاهرة الثالثة هي الاحساس العميق لدى الفلسطينيين بحالة الازدواجية الرهيبة في المعايير لدى المجتمع الدولي والنفاق الدولي الذي يتجاهل حقوق الفلسطينيين.

وأضاف ان الظاهرة الرابعة هي رفض الفلسطينيين لعملية سلام واتخاذهم اسلوب المقاومة.

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