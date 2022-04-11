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بالصور..وسط اضراب شامل، بيت لحم تشيع شهيدها الشاب

بالصور..وسط اضراب شامل، بيت لحم تشيع شهيدها الشاب
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير بيت لحم في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد محمد غنيم (20 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الاسرائيلي ليلة أمس في بلدة الخصر.

العالم - فلسطين

وانطلق موكب جنائزي من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى دوار الخضر وثم منزل عائلته في بلدة الخضر، حيث نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن ينقل لاحقا محمولا على الأكتاف إلى مسجد الخضر الكبير ثم الى مقبرة الشهظاء.

ورفع المشاركون في الجنازة، العلم الفلسطيني واعلام حركة فتح، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشهيد محمد غنيم ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة الخضر بعد أن أطلق عليه الاحتلال النار، ما أدى إلى اصابته، وتوفف قلبه، وحاول الاطباء انقاذ حياته في مستشفى اليمامة في مدينة بيت لحم، ولكن محاولاتهم لم تنجح الى أن أعلن عن استشهاده.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي محافظة بيت لحم الاضراب الشامل اليوم الاثنين في كافة مناحي الحياة بما يشمل المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات حدادا على روح الشهيدة غادة سباتين والشهيد محمد غنيم.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلب ندعواالى الالتزام في الاضراب والمشاركة في تشييع جثمان الشهيد وتصعيد الاشتباك على كافة نقاط الاحتكاك في المحافظة.


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