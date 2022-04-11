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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
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مراسل العالم: فوز مرشح المعارضة الباكستانية شهباز شريف بمنصب رئاسة الوزراء دون منافس بعد انسحاب اعضاء حزب عمران خان من جلسة البرلمان
المبعوث الأممي هانس غروندبيرج يصل الى صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه
مراسل العالم: الخارجيه الايرانيه تسمي السيد آل صادق سفيرا جديدا في بغداد خلفا للسيد ايرج مسجدي
خطيب زاده:القرار 2231 ملزم دوليًا ويعرف الاتفاق النووي وثيقة ملزمة من وجهة النظر القانونية وان اميركا العضو في مجلس الامن انتهكت بنوده مرارا
سعيد خطيب زاده: الحكومة الكويتية اعلنت جاهزيتها لرسم الحدود بين ايران والكويت
سعيد خطيب زاده: ايران توصي كافة البلدان الكف عن تكرار المطاليب المكررة
سعيد خطيب زاده: ايران توصي كافة البلدان الكف عن تكرار المطاليب المكررة
سعيد خطيب زاده: جزرنا الثلاثة في الخليج الفارسي جزء لايتجزا من التراب الايراني
سعيد خطيب زاده: جزرنا الثلاثة في الخليج الفارسي جزء لايتجزا من التراب الايراني
سعيد خطيب زاده: ايران ترد على الاسطوانة المشروخة لمجلس تعاون الخليج الفارسي
المبعوث الأممي هانس غروندبيرج يصل الى صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش
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