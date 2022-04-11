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العراق.. إعتقال موظفين داخل مستشفى بالناصرية بتهم فساد

العراق.. إعتقال موظفين داخل مستشفى بالناصرية بتهم فساد
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوب شرق العراق، بأن قوة امنية مصحوبة بفريق من النزاهة داهمت مستشفى الحبوبي الحكومي وسط المحافظة على خلفية تهم فساد مالي واداري.

العالم - العراق

وذكر المصدر، أن "قوة امنية مشتركة من سوات وفريق من النزاهة داهمت، صباح اليوم، مستشفى الحبوبي في الناصرية على خلفية تهم فساد مالي واداري من قبل لجان المشتريات في المستشفى"، مبيناً أن "قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة اصدر امر اعتقال بحق 8 موظفين في المستشفى وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأضاف المصدر، أن "عملية المداهمة اسفرت عن اعتقال متهم واحد فقط، فيما هرب 7 آخرين من الباب الخلفي للمشفى"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية استنفرت في كافة مناطق المحافظة بحثاً عن الهاربين".

وأوضح، أن "الفريق التحقيقي ضبط قرابة 17 معاملة وهمية بمبالغ تقارب المليار ونصف المليار دينار عراقي".

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