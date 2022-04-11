سوريا تحقق انجازاً دولياً جديداً بأولمبياد الرياضيات الأوروبي

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ووفق بيان لهيئة التميز والإبداع حصلت على الميدالية البرونزية الطالبة ماري سيف عسكر من طرطوس بينما حصلت على شهادة التقدير الطالبة بانا فاضل مهنا من حلب.

ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يعد انجازاً دولياً جديداً يحققه الأولمبياد السوري مبينة أن هذه المسابقة هي النسخة الـ 11 من أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات وشاركت بها 56 دولة.

وأوضحت الهيئة أنها المرة الأولى التي ينضم فيها الأولمبياد العلمي السوري إلى هذه المسابقة حيث اقتصرت مشاركته على عضويين من الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري في اختصاص الرياضيات شاركتا من مقر الهيئة بدمشق.

يذكر أن المنافسات تضمنت جولتي اختبار مدة كل منهما أربع ساعات ونصف الساعة متواصلة وفور انتهاء الاختبارات ترسل الإجابات إلى هنغاريا لتصحح من قبل اللجنة العلمية الدولية للمسابقة وتحتسب العلامات والنتائج.