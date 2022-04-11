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السودان : اوضاع انسانية سيئة للنزلاء في سجن الفولة

السودان : اوضاع انسانية سيئة للنزلاء في سجن الفولة
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

تفقد والي غرب كردفان السودانية ، خالد محمد احمد جيليه،اليوم الاثنين، برفقة لجنة أمن الولاية الأوضاع العامة بسجن مدينة الفولة متعرفاً علي الجوانب الصحية ومستوى تقديم الخدمات الأساسية .

العالم _ افريقيا

وإستمع الوالي المكلف والوفد المرافق له إلى مشاكل النزلاء المتمثلة في إنعدام المياه وتذبذب التيار الكهربائي وتردي الأوضاع الصحية بالإضافة إلى ضيق السكن وضعف الغذاء بجانب عدم توفر القضاة، الأمر الذي أدى إلى تزايد المنتظرين بالسجن .

و تعهد والي غرب كردفان المكلف بتهيئة بيئة السكن للنزلاء والإيفاء بكافة الوعود السابقة، فيما يلي تشييد خدمات الصرف الصحي وتوفير أدوية الطواريء للنزلاء والمعالجة الإسعافية للمياه ورفع الدراسة الخاصة بحفر محطة المياه بالسجن .

وإلتزم جيليه بمخاطبة السلطة القضائية لمعالجة وتسريع أحكام المنتظرين وتوفير القضاة.

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