السودان : اوضاع انسانية سيئة للنزلاء في سجن الفولة

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وإستمع الوالي المكلف والوفد المرافق له إلى مشاكل النزلاء المتمثلة في إنعدام المياه وتذبذب التيار الكهربائي وتردي الأوضاع الصحية بالإضافة إلى ضيق السكن وضعف الغذاء بجانب عدم توفر القضاة، الأمر الذي أدى إلى تزايد المنتظرين بالسجن .

و تعهد والي غرب كردفان المكلف بتهيئة بيئة السكن للنزلاء والإيفاء بكافة الوعود السابقة، فيما يلي تشييد خدمات الصرف الصحي وتوفير أدوية الطواريء للنزلاء والمعالجة الإسعافية للمياه ورفع الدراسة الخاصة بحفر محطة المياه بالسجن .

وإلتزم جيليه بمخاطبة السلطة القضائية لمعالجة وتسريع أحكام المنتظرين وتوفير القضاة.