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كندا تفرض عقوبات جديدة على 33 شركة دفاع روسية

كندا تفرض عقوبات جديدة على 33 شركة دفاع روسية
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، في بيان، إن كندا فرضت عقوبات على 33 شركة دفاع روسية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وجاء في بيان الخارجية الكندية: "أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، اليوم، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة... تتضمن إجراءات جديدة تفرض قيودا على 33 شركة في قطاع الدفاع الروسي".

وكانت كندا قد فرضت عقوبات سابقة على دبلوماسيين روس، وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية، في منتصف الشهر الماضي، أن بلادها ستفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا، "مكنوا ودعموا العمليات العسكرية في أوكرانيا"، مؤكدة أن تلك العقوبات تأتي لممارسة ضغوط إضافية على موسكو لعكس مسارها، بحسب المزاعم.

وردت موسكو على هذه الإجراءات وأعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات شخصية ضد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وعدد من المسؤولين الكنديين.

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