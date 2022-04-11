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وزارة الدفاع الأوكرانية: روسيا أكملت تقريبا حشد قواتها لشن هجوم جديد على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

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