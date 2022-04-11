الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتدى الصدر يصدر بياناً من 3 نقاط.. اليكم التفاصيل

مقتدى الصدر يصدر بياناً من 3 نقاط.. اليكم التفاصيل
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ضرورة عدم التغاضي عما يحدث بالمجتمع من انتشار العقائد الفاسدة، فيما أمهل "محمود الصرخي" ثلاثة أيام للتبرؤ من دعاة تهديم المراقد الدينية.

العالم - العراق

وجاء في نص بيان الصدر، إنه "لا ينبغي التغاضي عن ما يحدث في المجتمع العراقي ... من إنتشار العقائد الفاسدة من هنا وهناك ، وأهمها:-

أولاً:- أهل القضية والذين يدّعون الإمامة لي (عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وكما أعلنت البراءة سابقاً فإنني أجدد البراءة منهم في هذا الشهر الفضيل ... وأطالب بمعاقبتهم ومحاسبتهم وفق القانون .

ثانياً:- بعض من ينتمون بالتقليد الى (الصرخي) ولا أعلم بأنه على علم بذلك أم لا ؟!! .. ممن يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة إلىٰ المذهب الشريف والعقيدة الجعفرية ... وآخرها ما صدر من إمام جمعة لهم في محافظة بابل ... وذلك بالمطالبة بهدم القبور : قبور الأولياء والمعصومين سلام الله عليهم أجمعين .

ومن هنا فأني أنتظر من (الصرخي) التبرؤ من هذا المجرم الزنيم خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ... وإلا فإنني أجد نفسي ملزماً بالتعامل معهم ومع أمثاله بما يمليه عليّ ضميري وديني ومذهبي ووفقاً للشرع والقانون والعرف الاجتماعي المعقول .

ثالثاً:- تعالي صوت البعث الصدامي المجرم الإرهابي وذكر كبيرهم الطاغية الهدام عليه لعائن الله ... وهذا مما لا يصح السكوت عنه وعلى الجميع التعامل معهم بحزم ووفق القانون وتجريمهم ومعاقبتهم تحت طائلة القانون ... بل لابد من إصدار قانون يجرّم ذلك تحت قبة البرلمان فوراً".

وأتم الصدر بيانه، بالقول "أخيراً :- اللهم اشهد إنني رفضت وأدنت وعلى أتم الاستعداد للدفاع عن الدين والمذهب والوطن وسط سكوت مطبق من الساسة اللاهين واللاهثين خلف السلطة والمال ... وإنا لله وإنا إليه راجعون

روابط ذات صلة

السيد الصدر يغرد في ذكرى استشهاد أية الله السيد محمد باقر الصدر

السيد الصدر يبلغ حلفاءه: سنمضي بتشكيل حكومة أغلبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة سعودية تسخر من لاعب أردني رفض مواجهة إسرائيلي في بطولة بدبي

خارجية عمان تكشف تفاصيل زيارة المبعوث الأممي

كرواتيا تقرر طرد 24 دبلوماسيا وموظفا في السفارة الروسية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-04-2022

بالفيديو.. اهداف زيارة وزير المواصلات القطري الى جزيرة كيش الايرانية

مقتدى الصدر يصدر بياناً من 3 نقاط.. اليكم التفاصيل