شاهد..وزير المواصلات القطري يتحدث عن دعم ايران لمونديال 2022

العالم - خاص بالعالم

وقال السليطي رد على سؤال مراسل قناة العالم، حول ابرز المفات المطروحة في هذه الزيارة، بانه اتى الى ايران بدعوة من وزير المواصلات الايراني قاسم رستمي لبحث بعض التعاون المشترك واوجه التعاون المشتركة، مشيرا الى ان التعاون بين القطرين والاشقاء الايرانيين تعاون كبير جدا وفي جميع المجالات البرية والبحرية وجوية، وكذلك لبحث بعض التسهيلات للمشجعين الايرانيين المتواجدين في ايران وانتقالهم الى قطر.

واوضح السليطي، الى ان الوفد المتواجد معه من جميع اوجه التعاون الثنائي بين الوزارتين، وكذلك في جهة ربط الموانئ القطرية بالايرانية مما يسهل عملية التنقل المواطنين في كلى الجانبين، مؤكدا بانه سيبحث ملفات عديدة لتعميق العلاقات الثنائية في مجال النقل وان شاء الله متمنيا بان تعود بالخير واليمن على الشعبين الشقيقين، ان توجيهات الشيخ تميم حمد آل ثاني وكذلك توجيهات الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي بالتعاون الثنائي دفع عجلة التعاون الى مجالات اوسع وارحب.

وحول كيف يمكن لايران ان تدعم مونديال قطر 2022 قال وزير المواصلات القطري، ان ايران لاعب اساسي في المنطقة ووجودها في المنطقة كحجم تدعم قطر في جميع النواحي، وهناك تنسيق على مستوى اكبر من هذا في مجال الطيران المدني لما تدخل الطائرات في الاجواء الايرانية ستكون دوحة 2022 وكذلك دول المنطقة كاملة، فايران موجودة ونرحب بها وحتى النقل البحري سيشهد قفزة نوعية بين الدولتين وان شاء الله في مجالات ارحب واكبر من هذا.

وبشأن عقد اتفاقيات في مجال الطيران، قال السليطي، من المفروض اننا نعقد بعض الاتفاقيات المهة في مجال الطيران ومجال الموانئ وسنبحث ان شاء الله مواضيع اخرى.

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