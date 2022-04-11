خطيب زادة يشددعلى حماية أمن السفارة والقنصليات الإيرانية في أفغانستان

العالم - ايران

وعلق سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية ، اليوم الاثنين ، على الاعتصامات أمام سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في كابول والقنصلية العامة للبلاد في هرات ، ورشق الحجارة المتناثرة الذي حدث ، مذكرا المسؤولية المحددة لهيئة الحكم الأفغانية في حماية أمن المنشآت الدبلوماسية ، وشدد على انه يجب توفير الأمن الكامل لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وممثلياتها في هرات ومدن أخرى في أفغانستان وتوفير الضمانات اللازمة للتشغيل الآمن لهذه السفارات والبعثات.

وفي إشارة إلى الاواصر العميقة والعريقة ومتعددة الطبقات بين الشعبين الإيراني والافغاني وعقود من كرم الضيافة المحترمة لايران حكومة وشعبا للرعايا الأفغانيين، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية من مخططات المتآمرين والمناهضين للبلدين إيران وأفغانستان.

وأكد خطيب زاده: "للأسف ، يتم نشر بعض المقاطع والتعليقات بهدف التخويف من إيران أو أفغانستان ، والتي تستهدف مشاعر شعبي البلدين وتتطلب مزيدًا من اليقظة من الشعبين والمسؤولين في البلدين".

وفي الختام صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: نحن على اتصال دائم مع سفير ومسؤولي بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان.