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قاسمي : الربط بين اقليم الطيران الايراني والقطري تطور هام في مجال النقل الجوي داخل البلاد

قاسمي : الربط بين اقليم الطيران الايراني والقطري تطور هام في مجال النقل الجوي داخل البلاد
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الطرق واعمار المدن "رستم قاسمي" : ان الربط بين إقليم معلومات الطيران في إيران مع إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، شكل تطورا ايجابيا هاما في مجال صناعة النقل الجوي الايرانية.

العالم - ايران

"قاسمي"، صرح بذلك خلال مراسم توقيع 6 وثائق للتعاون بين ايران وقطر، التي جرت اليوم الاثنين في جزيرة كيش (جنوبي البلاد)، بحضور وزير المواصلات والاتصالات القطري "جاسم بن سيف السليطي".

وحول نتائج المباحثات مع الوفد القطري، اكد انه تم خلال هذه الزيارة المكثفة استعراض مسار التعاون الثنائي في شتى المجالات المتعلقة بالنقل الجوي والبحري.

واضاف، ان التعاون الايراني القطري، في مجال اقامة كاس العالم 2022 باستضافة الدوحة، شكل احد محاور المشاورات بين الجانبين، والتي افضت الى توقيع 6 مذكرات تفاهم ثنائية بحضور وزير المواصلات القطري.

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