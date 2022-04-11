بالفيديو.. اهداف زيارة وزير المواصلات القطري الى جزيرة كيش الايرانية

العالم - خاص بالعالم

التعاون بين طهران والدوحة في إطار الإستعداد لإستضافة مونديال قطر 2022 تم تدشينه من خلال 6 وثائق واتفاقيات وقعها الطرفان في جزيرة كيش جنوبي إيران.

الوثائق تشمل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الايراني الى قطر وثلاث وثائق تتعلق بتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران ووثيقة واحدة حول التعاون في مجال النقل البحري ومحضر التعاون المشترك لدعم مونديال 2022.

مراسم التوقيع على الوثائق جرت بحضور وزير المواصلات وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي ووزير النقل والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي.

واستضافت جزيرة كيش وزير النقل والإتصالات القطري على مدى يومين، حيث أجرى مفاوضات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين حول هذه الاتفاقيات .

السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني اشار إلى أن زيارة وزير المواصلات القطري الى ايران جاءت بناء على اتفاق بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الأخيرة الى الدوحة للتعاون في التحضير والتجهيز لإقامة مونديال كرة القدم في قطر.

وقال الوزير دهقاني لقناة العالم: زيارته (وزير المواصلات القطري) في هذا الوقت الدقيق قبل المونديال العالمي جاءت بناء على الاتفاق بين البلدين لمساعدة بعضنا البعض في عملية تجهيز الامكانيات لاجل المونديال.

وستستضيف قطر مونديال 2022 في نوفمبر من العام الجاري، ونظرا لقرب جزيرة كيش من قطر فإن استغلال هذه الفرصة كان على جدول أعمال منظمة المنطقة الحرة في كيش منذ عام 2016، وقد تم تخصيص أكثر من 500 مليار ريـال إيراني لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية والعمرانية في هذه الجزيرة.