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صحيفة سعودية تسخر من لاعب أردني رفض مواجهة إسرائيلي في بطولة بدبي

صحيفة سعودية تسخر من لاعب أردني رفض مواجهة إسرائيلي في بطولة بدبي
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

في واقعة جديدة تعكس مدى الإنحطاط الذي وصل إليه الإعلام السعودي وتمهيده للتطبيع مع دولة الاحتلال، سخرت صحيفة “سعودي بوست” السعودية من انسحاب الناشيء الرياضي الأردني إياس الزمر من البطولة العالمية للمبارزة في دبي رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

العالم- السعودية

وتعليقا على الواقعة، قالت الصحيفة السعودية في تدوينة ساخرة عبر "تويتر": "بدلاً من المواجهة وتحقيق الفوز كما فعل اللاعبين السعوديين، اللاعب الأردني (إياس الزمر) ينسحب خوفاً من مبارزة لاعب إسرائيلي ببطولة العالم في دبي".

ورفض لاعب المبارزة الزمر مواجهة أحد لاعبي الاحتلال في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين، المقامة في دبي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي، ليحظى بإشادة وتضامن أردني واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أشادت السياسية الأردنية وعضو مجلس النواب السابق، الدكتورة ديمة طهبوب باللاعب قائلة: "أولادنا رجال.. لاعب المبارزة الأردني إياس الزمر ينسحب من البطولة العالمية للناشئين المقامة في دبي رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي".

كما ثمن تجمع "اتحرّك" الأردني لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع موقف اللاعب الزمر، وقال: "هكذا نحن، كبارا صغارا، نعرف عدوّنا جيدًا، لا نقبل أن نسهم في تلميع صورته وجرائمه".

من جانبها، أشادت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بمقاطعة الزمر قائلة: "تشيد الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بموقف اللاعب الأردني إياس الزمر الذي قرر الانسحاب من بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين التي تقام في الامارات، بعد أن أوقعته القرعة أمام لاعب من الكيان الصهيوني".

يشار إلى أنه في 20 آذار/ مارس الماضي، انسحب عدد من المدربين الأردنيين من دورة دولية للمدربين في رياضة الفل كانت والكيك بوكسينغ. رفضا لمشاركة وفد رياضي إسرائيلي في الدورة المقامة في البحرين.

بينما قال المدرب إبراهيم سرقمة في منشور عبر "فيسبوك": "أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين. بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في القاعة". مضيفا: "لا للتطبيع".

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