لماذا يرتعب الاحتلال من العمليات الاستشهادية المنفردة؟

العالم - خاص بالعالم

وقال حجازي ف يحديث لبرنامج "العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان الاحتلال لايزال يترقب تصعيدا أكبر من قبل المقاومين الفلسطينيين، لذا يسعى لاحتواء موجة العمليات الفلسطينية الاستشهادية حتى لا تصل الى الضفة الغربية وجنين والمناطق المختلفة، مشيرا الى ان ابواب التصعيد ستفتح على مصراعيها اذا استمرت العمليات الاستشهادية ضد الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد حجازي ان رعب الكيان الصهيوني من العمليات الاستشهادية المنفردة يكمن في عدم قدرته على منعها، لانها تاتي دون تنظيم ونابعة من الروح الفلسطينية المقاومة، والاستخبارات الاسرائيلية عاجزة بشكل كامل امام تتبع روح وفكر المقاوم الفلسطيني.

وحذر المحللون الاسرائيليون من انفجار محتمل في اي لحظة، من جانب آخر ناقشت التلفزة العبرية خطر المسيرات على أمن الكيان وتابعت اهتمام المناورات الاميركية – الاسرائيلية المشتركة في البحر الاحمر والرسائل التي حملتها.

وفي سياق آخر قال حجازي ان خروقات الاحتلال للاجواء اللبنانية تقلصت بسبب منظومات المقاومة الجوية التي استهدفت طائرات الاحتلال الاستطلاعية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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https://www.alalam.ir/news/6125183

