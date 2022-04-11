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تجمع العلماء: نطالب السفراء الاجانب بعدم التدخل في الشأن اللبناني

تجمع العلماء: نطالب السفراء الاجانب بعدم التدخل في الشأن اللبناني
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

دعا تجمع العلماء المسلمين في لبنان سفراء الدول الأجنبية الى عدم التدخل في الشأن اللبناني الداخلي خصوصا موضوع الانتخابات والقيام بواجباتهم الديبلوماسية من خلال التعاطي مع الدولة عبر وزارة الخارجية حصرا، وأكد "وجوب احترام السفراء للسيادة اللبنانية في كل مجالاتها.  

العالم_لبنان

وتوجه الى "الشعب الفلسطيني البطل وخصوصا أهالي جنين بتحية إعزاز وإكبار على الملاحم التي يسطرونها في هذه الأيام، والتي أعادت الضفة الغربية إلى قلب الصراع وجعلت العدو الصهيوني يشعر بأن زوال كيانه بات قريبا، وهذا ما يدور على ألسنة عدد كبير من القادة الصهاينة.

وقال التجمع في بيان: يظهر بين الفينة والأخرى بعض الظواهر الشاذة التي تقف وراءها أجهزة مخابراتية تسعى الى تفجير الوضع الأمني لأهداف خبيثة أولاها في هذه الأيام إدخال البلاد في الفوضى لمنع إجراء الانتخابات النيابية، لذلك فإننا في تجمع العلماء المسلمين ننظر بكثير من الريبة الى عودة قطع الطرقات التي يريد محركوها من ورائها ضرب الاستقرار مقدمة إما لمنع إجراء الانتخابات أو للتأثير على حضور الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وينظر تجمع العلماء المسلمين بعين الريبة إلى تزامن هذه التحركات مع عودة بعض السفراء الذين وضعوا نصب أعينهم التدخل في الانتخابات ودعم فريق على حساب فريق آخر، وصولا لتحقيق هدفهم المعلن وهو نقل الأكثرية النيابية من مكان إلى آخر واستغلال الشهر المبارك لإقامة إفطارات تهدف للنيل من فريق الأكثرية الحالية لمصلحة خيار التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأضاف البيان: إن هذا الوضع الاستثنائي في المرحلة الاستثنائية يفرض على الدولة اللبنانية وخصوصا قوى الأمن أن تكون عينا ساهرة على الأمن ومنع حصول أي انتهاك للسلم الأهلي كي يمر الاستحقاق النيابي على خير ويختار الشعب من يمثله في الندوة البرلمانية من دون أي ضغوط أو تأثير على خياراته أو منع له من أداء واجبه الانتخابي.

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تجمع العلماء: نطالب السفراء الاجانب بعدم التدخل في الشأن اللبناني

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