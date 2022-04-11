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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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السيد نصر الله: هناك من يصوب على سلاح المقاومة استرضاء لأميركا والغرب وبعض الدول العربية وحصوله على الدعم المالي
السيد نصر الله: البعض يروج بأن سلاح المقاومة هو سبب مشاكل لبنان لكن ما الذي يربط الفساد المالي وتهريب ثروات البلد الى الخارج بسلاح المقاومة؟
السيد نصر الله: هناك أحزاب وتيارات تحالفت مع حزب الله منذ 2005 واليوم يحذرون من أن سلاح حزب الله يسيطر على حياة المواطنين!
السيد نصر الله: أغلب البرامج الانتخابية لا تلامس مشاكل البلد
السيد نصر الله: الالغائي هو الذي يعلن اليوم انه لا برنامج انتخابي لديه بل يبحث عن نزع سلاح المقاومة فقط
السيد نصر الله: الالغائي هو دائما جاهز ويقدم نفسه للخارج لاثارة حرب داخلية لسحق الاخرين
السيد نصر الله: الالغائي هو الذي كان يجلس مع الاميركي ويراهن على سحق المقاومة في حرب تموز
السيد نصر الله: كنا ولا زلنا ننادي بحكومة وحدة وطنية دون الغاء الاخر
السيد نصر الله: القانون الانتخابي الذي كان معتمدا ادى الى الغاء اطراف اخرى لكن القانون النسبي يتيح المجال امام اي حزب للمشاركة في الانتخابات
السيد نصر الله: نحن حريصون على ان يتمثل الجميع باحجامهم الطبيعية ولا نريد الغاء احد حتى لو كان عدونا
السيد نصر الله: من حقنا ان نتهم السفارة الاميركية انها تعمل على تعطيل الانتخابات
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش
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