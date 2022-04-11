شاهد ما قاله السيد نصرالله بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية بلبنان

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد نصر الله في كلمة له مساء الاثنين حول آخر التطورات السياسية: " إن أحد الرؤساء السابقين الى القول بانه هناك خطر ان يحصل هذا الفريق السياسي على ثلثين، يعني يجب ان يخوض الفريق الاخر معركة الحصول في الحد الادنى على ثلث الطابة، هنا( لماذا يقول ان هذا الفريق يجب ان يحصل ممكن يحصل على الثلثين هو يكمل ويقول لان هذا يكون حصل على قدرة على احداث تغييرات دستورية ويريدون ان يغيروا النظام ووجه البلد والى اخره".

وتابع: "نحن نعتبر ان هناك انتخابات حقيقية ستجري في 15 ايار وان هناك معركة انتخابية ديمقراطية شعبية سياسية حقيقية تخوضها كل الاطراف ويجب ان نشارك فيها بكل حماسة وحيوية وقوة وايا تكون استطلاعات الرأي والتقديرات يجب ان لا يؤثر ذلك لا على حماستنا ولا على حضورنا في كل الدوائر".