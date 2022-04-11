الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد ما قاله السيد نصرالله بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية بلبنان

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان أي تغيير في النظام السياسي في لبنان يجب ان يحصل بالحوار لا بالاستقواء، داعيا الى المشاركة الواسعة والفاعلة في انتخابات لبنان النيابية.

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد نصر الله في كلمة له مساء الاثنين حول آخر التطورات السياسية: " إن أحد الرؤساء السابقين الى القول بانه هناك خطر ان يحصل هذا الفريق السياسي على ثلثين، يعني يجب ان يخوض الفريق الاخر معركة الحصول في الحد الادنى على ثلث الطابة، هنا( لماذا يقول ان هذا الفريق يجب ان يحصل ممكن يحصل على الثلثين هو يكمل ويقول لان هذا يكون حصل على قدرة على احداث تغييرات دستورية ويريدون ان يغيروا النظام ووجه البلد والى اخره".

وتابع: "نحن نعتبر ان هناك انتخابات حقيقية ستجري في 15 ايار وان هناك معركة انتخابية ديمقراطية شعبية سياسية حقيقية تخوضها كل الاطراف ويجب ان نشارك فيها بكل حماسة وحيوية وقوة وايا تكون استطلاعات الرأي والتقديرات يجب ان لا يؤثر ذلك لا على حماستنا ولا على حضورنا في كل الدوائر".

روابط ذات صلة

السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي

كلمة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم

السيد نصر الله يجمع باسيل وفرنجية على مائدة الإفطار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد ما قاله السيد نصرالله بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية بلبنان

السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي

عالم غريب شديد الخطورة يملك غيوما من الصخور المتبخرة

دعوات للتصدي لاقتحامات الأقصى وذبح القرابين

تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان في عملية تبادل محلية بجبهة مارب

مستشار النمسا بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء لم يكن وديا