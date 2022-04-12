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المقاومة الفلسطينية: مخطط الذبح في الأقصى "لعب بالنار"

المقاومة الفلسطينية: مخطط الذبح في الأقصى
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في المقاومة الفلسطينية إنّ مخطط المستوطنين لذبح القرابين المزعومة في المسجد الأقصى يُعدُّ يتجاوزًا للخطوط الحمراء.

العالم-فلسطين

وعدّ المصدر، يوم الإثنين، مخطط المستوطنين بمثابة "لعب بالنار".

واعتبر المصدر في المقاومة أن خطوة المستوطنين استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وبداية أيام سوداء للاحتلال ومستوطنيه.

وفي محاولة لفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى ومحيطه، نصبت "جماعات الهيكل" خيمتين في ساحة القصور الأموية، جنوب ساحة البراق استعدادًا للاحتفالات اليوم الإثنين والجمعة المقبلة بنثر رماد القرابين التي ستذبح وينثر رمادها في صحن قبة الصخرة، بالمسجد الأقصى وفق مخطط وضع بالتنسيق مع شرطة الاحتلال، وفق موقع "اتحاد جماعات الهيكل".

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المقاومة الفلسطينية: مخطط الذبح في الأقصى "لعب بالنار"

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