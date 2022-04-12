وزير الخارجية الهندية يسخر من نصائح الإعلام الغربية حول أوكرانيا

العالم - أسيا و الباسفيك

ورد جايشانكار بسخرية على صحفي ياباني استفسر عما إذا كان ينبغي على نيودلهي أن تعتمد بشكل أقل على موسكو اقتصاديا وعسكريا قائلا: "يبدو أنه جاء دوري للحصول على النصائح والاقتراحات الكثيرة من الصحافة. ​​لذا أشكركم على الانضمام".

وأضاف: "ومع ذلك، يجب أن أقول إننا نتابع ما يحدث، مثل أي دولة أخرى. ونستخلص استنتاجاتنا وتقييماتنا. وصدقوني، لدينا فهم جيد لما هو في مصلحتنا، وكيفية حمايتها وتعزيزها".

وسعت مراسلة أمريكية لقناة "الجزيرة" إلى الحصول على إدانة الحكومة الهندية للعملية الروسية في أوكرانيا.

وقال جايشانكار: "قبل كل شيء، أشكرك على النصائح والاقتراحات الواردة في سؤالك. ومع ذلك أفضل أن أفعل ذلك على طريقتي وأصيغ الأمر على طريقتي".