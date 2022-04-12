أمريكا تأمر بعض موظفيها بمغادرة قنصلية شنغهاي

العالم - الأميرکيتان

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها في شنغهاي وعائلات الموظفين الأمريكيين قد يغادرون بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد والقيود المفروضة في المدينة لاحتواء الجائحة.

وفي ذات الصدد، عبرت وزارة الخارجية الصينية السبت الماضي، عن "استيائها الشديد" من الولايات المتحدة بعد أن أثارت مخاوف بشأن إجراءات الصين للسيطرة على فيروس كورونا.

وسجلت شنغهاي ما يقرب من 25 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا أمس الأول الأحد، فيما اشتكى السكان من قلة المواد الغذائية والإمدادات الأساسية وزاد القلق من أن المزيد من المدن قد تكون في نفس الوضع قريبا.