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مصادر فلسطينية:الاحتلال يعلن إصابة شرطي إسرائيلي بجروح بعد تعرضه للطعن في عسقلان وإطلاق النار على المنفذ فيما يجري التحقق من الخلفية

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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