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مصادر فلسطينية:مقاومون يطلقون النار اتجاه قوات الاحتــلال خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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