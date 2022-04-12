شاهد.. افتتاح معرض الزهور الـ5 في البصرة

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والهدف من هذا المعرض الذي يستمر لثلاثة أشهر مكافحة التصحر وتشجيع المواطنين على تخضير حدائقهم فضلا عن خلق متنفس لأهالي البصرة التي تفتقر إلى المساحات الخضراء.

وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني: "ان شاء الله يتحول هذا المعرض الى كرنفال وكرنفالات اخرى قادمة لاهالي البصرة".

كما قال مدير بلدية البصرة، علي الموسوي: "هذه الرسالة للاهتمام بموضوع الزراعة ليس فقط الزهور وانما التشجيع على الزراعة وتوسيع المساحة الخضراء داخل مركز المدينة".

وتحولت فعاليات معرض الزهور هذا العام الى ما شبهه الناس والمسؤولون بالكرنفال والمهرجان الكبير. فإضافة الى الحدائق ومعارض الزهور ضم المعرض بازارات للتسوق ومعارض للمنتوجات المحلية الفلكلورية والصناعات اليدوية كما اشتمل على مساحات للمشاريع الصغيرة والمعارض الفنية وفعاليات ترفيهية ومسابقات واحتفالات.

أما خطة البصرة خلال الفترة المقبلة ستتركز على إنشاء عدد من الحدائق في مناطق مختلفة وتنفيذ متنزه عام هذا العام تصل مساحته إلى أكثر من مئتي دونم بمنطقة المفتية بالتنسيق مع وزارة النفط. وأسهم تغير المناخ والحروب وصناعة النفط في ظاهرة التصحر بالبصرة التي كانت تعد محافظة زراعية وتشتهر بحدائقها وبساتينها ونخيلها.

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