شاهد.. تظاهرات شعبية في السودان للمطالبة بحكم مدني

العالم - السودان

مابين الحادي عشر من ابريل الفين وتسعة عشر تاريخ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير علي يد المتظاهرين السودانيين وذات التاريخ للعام الفين اثنين وعشرين مياه كثيرة مرت من تحت الجسر، فكانت الشراكة مابين قوي الحرية والتغيير والعسكر عبر وثيقة دستورية اضحت وبالاً علي الشعب السوداني اذ أتت بكافة المليشيات العسكرية الي داخل العاصمة الخرطوم.

العاصمة التي اصبحت تبحث عن الأمن عوضًا عن الغذاء عقب تنامي ظاهرة النهب المسلح والقتل في شوارع الخرطوم ومع تدهور هذا الاوضاع انقلب العسكر علي الثورة السودانية والوثيقة الدستورية في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي لتبدأ مرحلة اخري لاستعادة الثورة عبر التظاهرات في كل شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان.

مليونية الحادي عشر من ابريل انطلقت في مدن السودان المختلفة مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بمدنية الدولة ، وفي العاصمة السودانية الخرطوم تجمع المتظاهرون في شارع الستين وسط الخرطوم مؤكدين علي استمرار التظاهرات بذات شعاراتهم السابقة لا تفاوض لا شرعية لا شراكة مع النظام العسكري.

ومع تنامي الضغط الشعبي علي السلطة العسكرية بدأت لجان المقاومة في تنظيم صفوفها ونبذ كافة الخلافات فيما بينها وتوحيد الصف للمرحلة القادمة.

ودونما ترتيب مسبق تم توزيع موائد إفطار شهر رمضان الكريم علي المتظاهرين من قبل سكان الاحياء المجاورة لشارع الستين.

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