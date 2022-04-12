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16 إصابة جراء إنفجار "بويلر" بمصنع في الأردن

16 إصابة جراء إنفجار
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصيبت 16 عاملة في مصنع للألبسة بدير أبي سعيد بمدينة إربد الأردنية جراء حادث انفجار "بويلر" داخل المبنى.

العالم - الإردن

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأنه "تم إسعاف العاملات المصابات إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي إثر انفجار بويلر صغير يستخدم لغايات كي الملابس المصنعة، فيما غادر العاملات المستشفى، باستثناء حالة واحدة تم إدخالها وهي قيد العلاج".

من جانبه كشف فريق من مديرية السلامة المهنية بوزارة العمل ومديرية عمل إربد ولجنة الصحة والسلامة العامة بمتصرفية لواء الكورة، اليوم الاثنين، على المصنع الذي وقع فيه الحادث.

وقال متصرف لواء الكورة رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، بكر الكعابنة، إن الكشف يأتي لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والعاملات في المصنع بهدف الوقاية من الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطر المهنية.

وبين أن لجنة الصحة والسلامة العامة تقوم بالكشف الدوري على جميع المنشآت الإنتاجية في لواء الكورة لتلك الغاية.

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