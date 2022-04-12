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فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 13 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس الأسيرين المحررين أيمن حنيني وأيسر سرحان بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيت دجن شرق المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة اليامون غرب جنين الشبان عبد الرزاق فريحات، وزهو فريحات ونجله مجدي، فيما اعتقلت من بلدة طمون في طوباس الشاب فخري سليمان بشارات.

واعتقلت قوات الاحتلال من بيت لحم منتصر إسماعيل موسى، ومحمد إبراهيم صبيح ونجله نصر الله، كما اعتقلت من الخليل جعفر جبريل أبو صالح ونجله صالح، والمحامي محمد أحمد زهور، والشاب عباس عودة الحروب.

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