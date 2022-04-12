النزاهة: صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق

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وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم أقدم على ارتكاب مُخالفاتٍ في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ".



وتابعت الدائرة، أنَّ "أمر القبض الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة إقدام المُتَّهم على منح فرصةً استثماريَّـةً حصريَّـةً لأكثر من مُستثمرٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى عدم اتخاذ أيِّ إجراءٍ بخصوص تلكؤ المُستثمر بالتزاماته التعاقديَّـة".



وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من نيسان الجاري عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها،عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق.