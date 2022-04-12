تجارة ايران مع دول الجوار تلامس 52 مليار دولار

العالم - ايران

وبيّن " علي رضا مقدسي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن صادرات ايران الى دول الجوار بلغت 75.445 مليون طن بقيمة 26.029 مليار دولار بنمو كمي 12 بالمئة وسعري 29 بالمئة، في مقابل استيراد 24.686 طنا من السلع بقيمة 25.864 مليار دولار، بزيادة من حيث الوزن 68 بالمئة والسعر 60 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021.

وحول تفاصيل الصادرات الى الاسواق الـ 5 الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية أوضح مقدسي أن الصادرات بالترتيب للعراق بلغت 8.9 مليار دولار، ولتركيا 6.1 مليار ، والامارات 4.9 مليار وافغانستان 1.8 مليار وباكستان 1.3 مليار دولار.

وأشار أن الصادرات لكل من عمان 716 مليون دولار وروسيا 579 مليونا وآذربيجان 565 مليونا وتركمنستان 335 مليونا وأرمينيا 304 ملايين دولار فضلا عن كازاخستان 187 مليون دولار والكويت 158 مليونا وقطر 134 مليونا والبحرين 10 ملايين والسعودية 41.4 الف دولار.

بالمقابل أكد مدير مصلحة الجمارك أن واردات ايران من دول الجوار جاءت كالتالي: الامارات 16.5 مليار دولار وتركيا 5.3 مليار دولار وروسيا 1.7 مليار والعراق 1.2 مليار دولار وعمان 619 مليون دولار.

واضاف أن ايران استوردت من باكستان سلعا بقيمة 312 مليون دولار وكازاخستان 78 مليونا وآذربيجان 42.6 مليون وتركمانستان 33.3 مليون وافغانستان 21.1 مليون وأرمينيا 20.2 مليون دولار اضافة الى الكويت 14.8 مليون دولار وقطر 9.6 مليون دولار والبحرين 1.5 مليون دولار.