أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

جوان..

فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر .. العدوان على مخيم جنين بمثابة إعلان حرب .

كيهان ..

الإشتباكات الدامية بين الإحتلال وأبناء مخيم جنين تدخل يومها الرابع وسقوط أربعة شهداء .

جام جم ..

الناطق بإسم الخارجية .. يجب إلغاء كل إجراءات حظر ضغوط الحد الأقصى الأمريكية .

آفتاب يزد ..

هزات إرتدادية للحرب بأوكرانيا .. صحف غربية تتحدث عن قرب إنضمام السويد وفنلندا للناتو .

قدس ..

الكرملين يعتبر إنضمام السويد وفنلندا للناتو خطوة تصعيدية خطيرة نحو المواجهة .

ابرار..

ماكرون ومرشحة اليمين لوبان يتجهان لخوض السباق الرئاسي بجولة الإعادة بالإنتخابات الفرنسية .

ايران ..

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف للحلول محل عمران خان كرئيس للوزراء.

جمهوري اسلامي..

مظاهرات حاشدة مناهضة لأمريكا في المدن الباكستانية تأييدا لعمران خان.

رسالت ..

الكيان الصهيوني يواصل جرائمه البشعة في مخيم جنين وإرتفاع عدد الشهداء إلى أربعة .

حمايت ..

المقاومة الفلسطينية تقف على عتبة خوض حرب مع الإحتلال الصهيوني .

سياست روز ..

تضاؤل إحتمال بقاء بايدن بالبيت الأبيض مع تفاقم الإستياء الشعبي من ضعف إدارته .

كار وكاركر ..

الخارجية .. ليس من الواضح فيما إذا كانت الأمور ستتجه لإبرام إتفاق أم لا بفيينا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن انتهاء الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية بفرنسا في مقالها ( بدء المنافسة بين ماكرون ولوبان )..

انتهت الجولة الاولى من السباق الرئاسي بفرنسا بحصول ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان على الاغلبية النسبية اللازمة لخوض جولة الاعادة النهائية بعد اسبوعين وخروج المرشحين الرئاسيين العشرة الاخرين من المنافسة .

"إن جولة الإعادة قد تشهد منافسة شرسة بين ماكرون ولوبان رغم أن التوقعات تعطي الرئيس الفرنسي حظا أوفر"

فلوبان تراهن على كسب اصوات انصار المرشحين الرئاسيين الذين خرجوا من السباق الرئاسي بالجولة الاولى وابرزهم المرشح المتطرف "اريك زمور" زعيم حزب " استعادة فرنسا " اليميني والذي دعا انصاره للتصويت لصالح لوبان. وفي كل الاحوال قد يكون من الصعب البت بنتائج جولة الاعادة ومن الذي سيحكم في قصر الاليزيه في ظل تباين توجهات الشارع الفرنسي بين مواصلة الرهان على ماكرون رغم كل المآخذ خوفا من التطرف اليميني, والرهان على لوبان لتحقيق نوايا ضد المهاجرين واخرى بالابتعاد عن الاتحاد الاوروبي .

جام جم ..

حول الاوضاع في باكستان كتبت صحيفة جام جم في مقالها (الغموض يلف مستقبل عمران خان السياسي ) ..

أقال البرلمان الباكستاني عمران خان على خلفية انتقادات لسياساته الاقتصادية ولتوجهات سياسته الخارجية وانتخب "شهباز شريف" للحلول محله وذلك في تطور اكد خان بانه مخطط امريكي يستهدفه وامن واستقرار واستقلال باكستان .

"إن أمام عمران خان مسارين الأول التحرك لتحويل حزبه " حركت الإنصاف" لقوة معارضة قوية والآخر قبول الهزيمة والإنزواء "

وبالطبع تحركه لتزعم معارضة سياسية قوية يبقى امر مرهون بمدى نجاحه في تعزيز قاعدته الشعبية القوية الحالية وفي مدى نجاحه في ايجاد جسور علاقات مع المؤسسة العسكرية ايضا .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن الفلسطيني في مقالها ( شظايا سلسلة عمليات لا مثيل لها )..

حملت سلسلة عمليات استشهادية فلسطينية في عمق فلسطين المحتلة وحتى في قلب تل ابيب على مدى ثلاثة اسابيع, صدمة كبرى للكيان الصهيوني خاصة مع سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الصهاينة .

"إن الهلع الصهيوني تضاعف بشأن هذه العمليات كونها مؤشرات على تصاعد المقاومة داخل أراضي عام 1948 أيضا "

فما يحدث مؤخرا في هذا السياق يعني ان الكيان مقبل على مواجهة جبهة فلسطينية ثالثة في عمق فلسطين المحتلة هذه المرة الى جانب فصائل المقاومة في غزة والإنتفاضة المستمرة بشكل او بآخر في الضفة الغربية. وهذه التطورات قد تقلب كل معادلات ومخططات الكيان رأسا على عقب وقد تسحب البساط من تحت مسار التطبيع ومن كل حلامه بتشكيل ناتو عربي عبري ايضا .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( ماذا وراء عودة السفراء؟ )..

بعد اشهر من القطيعة مع لبنان على خلفية تصريحات متعاطفة مع اليمن لوزير الاعلام اللبناني في حينها جورج قرداحي, عاد سفراء بلدان مجلس التعاون الخليجي واحدا بعد اخر الى بيروت وسط تساؤلات عن اسباب هذه العودة المفاجأة..

"إن كل المؤشرات تدل على أن عودة سفراء بلدان مجلس التعاون الخليجي لبيروت ترتبط بالدرجة الأولى بالإنتخابات اللبنانية "

ويبدو ان عودة هؤلاء السفراء تستهدف التاثير على المعادلات السياسية بلبنان عبر اعطاء دفعة قوية من الدعم لقوى التيار الداخلي المؤيد للغرب والمعروف بعلاقاته الوثيق مع السعودية وذلك مقابل القوى والاحزاب المؤيدة للمقاومة, خاصة وان هذا التيار يعاني من ضعف وانشقاقات داخلية وتراجع مكانته حتى في مناطق نفوذه التقليدية .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن موقف الغرب ازاء الأزمة الأوكرانية في مقالها ( الإتحاد الأوروبي يتحدث عن الحسم العسكري للأزمة )..

التصريحات التي ادلى بها المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل خلال زيارته مؤخرا لكييف كشفت عن تحرك اوروبا نحو دفع الاوضاع نحو التصعيد باوكرانيا .

"بوريل قال إن الحرب بأوكرانيا لن تتوقف إلا بحسمها ميدانيا وإن الغرب سيضاعف دعمه العسكري لأوكرانيا"

من جانبها صرحت رئيسة المفوضية الاوروبية "اورسولا فون لاين " خلال زيارتها لكييف هي الاخرى ان اوروبا ستزيد دعمها العسكري لاوكرانيا.

وكل ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه الاتحاد الاوروبي تكتل اقتصادي تجاري اوروبي بالدرجة الاولى. ويبدو ان سحب روسيا لقواتها من شمال اوكرانيا ومن حول كييف لاسباب استراتيجية حمل رسالة خاطئة للغرب شجعته على مواصلة صب الزيت على نيران الأزمة الأوكرانية وبدلا من ان يعمل على ايجاد ارضية لحل الأزمة دبلوماسيا .

مردم سالاري ..

في مقالها ( الديمقراطيون مقبلون على هزيمة ) .. كتبت صحيفة مردم سالاري عن الاجواء والاوضاع في امريكا قائلة ..

يواجه الحزب الديمقراطي مأزقا حقيقيا بتراجع شعبيته واهتزاز مكانته الداخلية مع تصاعد الاستياء العام من ادارة بايدن الديمقراطية .

"إن ضعف إدارة بايدن بات يضع الحزب الديمقراطي في وضع لا يحسد عليه مع إقتراب إنتخابات الكونغرس النصفية"

وهي الانتخابات التي يراهن عليها الجمهوريون لاستعادة الاغلبية في مجلسي النواب والكونغرس. وفي مثل هذه الاجواء لا يستبعد العديد من المراقبين ان يجد بايدن نفسه مجبرا على التنحي لصالح نائبته كامالا هاريس .