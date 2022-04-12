ليبيا تنسحب من نهائيات بطولة العالم للمبارزة رفضا للتطبيع

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وقالت وكالة الأنباء الليبية إن انسحاب الفريق جاء بسبب اضطراره لمواجهة منتخب "إسرائيل" بالتصفيات النهائية للبطولة، وذلك في خطوة رمزية لعدم الاعتراف بها.



ويشارك في البطولة 15 دولة عربية، هي: السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، واليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان، ومصر، والجزائر، والمغرب، وليبيا، وتونس، إضافة إلى البلد المنظم الإمارات. وتشهد البطولة وجود تجمع كبير من لاعبي المبارزة حول العالم، وهي الأقوى من حيث اللاعبين الأبطال الذين لهم سجل ذهبي أوليمبي حافل في هذه الرياضة من دول عديدة.



وتقام البطولة لفئتي الشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 عاما للفردي، والفرق للجنسين في الأسلحة الثلاثة (الإيبيه، والفوريه، والسابر).



ويأتي انسحاب الفريق الليبي بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر من البطولة، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب "إسرائيلي"، وقبل الزمر بأسبوع واحد انسحب لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي من البطولة رفضا لمواجهة لاعب "إسرائيلي".



وشهد يوم 20 مارس الماضي انسحاب عدد من المدربين الأردنيين من دورة دولية للمدربين في رياضة الفل كانت، والكيك بوكسينج، رفضا لمشاركة وفد رياضي "إسرائيلي" في الدورة التي أقيمت في البحرين.