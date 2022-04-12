استشهاد عامل بناء فلسطيني في عملية طعن ضد الاحتلال

العالم - فلسطين

الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين لا تتوقف. شهيد جديد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في عسقلان حيث اطلقت قوات الاحتلال نيرانها على عامل بناء بدعوى أنه هاجم أحد الضباط بسكين وأصابه بجروح طفيفة في اليد نقل على إثرها إلى المستشفى على حد زعمها وقالت مصادر فلسطينة ان منفذ عملية الطعن في عسقلان عامل بناء في الأربعينات من عمره وانه من مدينة الخليل.

وفي السياق نفسه دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال في مدينة ومخيم جنين. حيث هاجمت قوات الاحتلال بشكلٍ كبير الأحياء الشرقية للمدنية، ونفّذت عمليات اعتقال ومداهمة لعدد من المنازل، فيما تصدّت المقاومة في كتيبة جنين للقوات الإسرائيلية، وأجبرتها على الانسحاب بعد أن دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وقال الاعلام الحربي لكتيبة جنين ان مجاهدي الكتيبة استهدفوا نقطة تمركز للجنود الاسرائيليين في منطقة الحرش بزخات من الرصاص وإجبرتهم على التراجع.

الى ذلك ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت إلى إمكانية شن عملية برية وتوغل في مدينة جنين، لافتاً الى أنّ حكومته تتبع سياسةَ العصا والجزرة. وقال بينت إنّ العمليات الفلسطينيةَ الأخيرة هي عمليات فردية، وهو أمر أكثر تعقيداً من الناحية الاستخباراتية، واضاف أنّ الحكومةَ ستكثف عمليات الاعتقالات والاغتيالات.

هذا بينما حذرت المقاومة الاحتلال من أيام سوداء رداً على مخطط ذبح القرابين بالأقصى ودعت الى فعاليات وتظاهرات في جمعة الوفاء لجنين. وشدد مصدر في المقاومة الفلسطينية علی إن مخطط المستوطنين لذبح القرابين المزعومة في المسجد الأقصى يعد تجاوزاً للخطوط الحمراء وبمثابة اللعب بالنار باعتبارها خطوة استفزازية لمشاعر العرب والمسلمين واذا تم تنفيذ المخطط فسيكون ذلك بداية لأيام سوداء للاحتلال ومستوطنيه.