الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

استشهاد عامل بناء فلسطيني في عملية طعن ضد الاحتلال

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد عامل بناء فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة عسقلان بدعوى أنه هاجم أحد الضباط بسكين، وأصابه بجروح طفيفة في يده.

العالم - فلسطين

الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين لا تتوقف. شهيد جديد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في عسقلان حيث اطلقت قوات الاحتلال نيرانها على عامل بناء بدعوى أنه هاجم أحد الضباط بسكين وأصابه بجروح طفيفة في اليد نقل على إثرها إلى المستشفى على حد زعمها وقالت مصادر فلسطينة ان منفذ عملية الطعن في عسقلان عامل بناء في الأربعينات من عمره وانه من مدينة الخليل.

وفي السياق نفسه دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال في مدينة ومخيم جنين. حيث هاجمت قوات الاحتلال بشكلٍ كبير الأحياء الشرقية للمدنية، ونفّذت عمليات اعتقال ومداهمة لعدد من المنازل، فيما تصدّت المقاومة في كتيبة جنين للقوات الإسرائيلية، وأجبرتها على الانسحاب بعد أن دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وقال الاعلام الحربي لكتيبة جنين ان مجاهدي الكتيبة استهدفوا نقطة تمركز للجنود الاسرائيليين في منطقة الحرش بزخات من الرصاص وإجبرتهم على التراجع.

الى ذلك ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت إلى إمكانية شن عملية برية وتوغل في مدينة جنين، لافتاً الى أنّ حكومته تتبع سياسةَ العصا والجزرة. وقال بينت إنّ العمليات الفلسطينيةَ الأخيرة هي عمليات فردية، وهو أمر أكثر تعقيداً من الناحية الاستخباراتية، واضاف أنّ الحكومةَ ستكثف عمليات الاعتقالات والاغتيالات.

هذا بينما حذرت المقاومة الاحتلال من أيام سوداء رداً على مخطط ذبح القرابين بالأقصى ودعت الى فعاليات وتظاهرات في جمعة الوفاء لجنين. وشدد مصدر في المقاومة الفلسطينية علی إن مخطط المستوطنين لذبح القرابين المزعومة في المسجد الأقصى يعد تجاوزاً للخطوط الحمراء وبمثابة اللعب بالنار باعتبارها خطوة استفزازية لمشاعر العرب والمسلمين واذا تم تنفيذ المخطط فسيكون ذلك بداية لأيام سوداء للاحتلال ومستوطنيه.

روابط ذات صلة

هذه الأسباب تدفع الاحتلال إلى تجنب شن حملة عسكرية واسعة على جنين

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخرين في جنين

الآف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد زكارنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضرغامي: تم إلغاء التأشيرة لمشجعي مونديال قطر 2022

القضاء العراقي يحسم قضايا أكثر من 1500 شخص قدموا من مخيم الهول

البروبوليس.. كنز من الفوائد للصحة والبشرة

الكشف عن تجنيد شباب نازيين أوكرانيين من سيبيريا

بوتين: روسيا ستستأنف برنامج القمر

شاهد بالفيديو.. استشهاد عامل بناء فلسطيني في عملية طعن ضد الاحتلال