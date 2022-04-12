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الخوذ البيضاء خط العملية العسكرية الروسية  بأوكرانيا

الخوذ البيضاء خط العملية العسكرية الروسية  بأوكرانيا
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

دخلت ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي ينتشر في أجزاء واسعة من إدلب والأرياف المحيطة بها على خط العملية العسكرية الروسية  في أوكرانيا، إذ يقوم إرهابيوه بإنتاج أفلام مترجمة إلى اللغة الأوكرانية، لنقل خبرتهم الى أوكرانيا.

العالم - سوريا

ونقل مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان، عن مصادر إعلامية قولها، أنه وسط قاعة مدمرة في شمال غرب سورية، جلس عنصران من “الخوذ البيضاء” قرب دمية مُمدّدة على الأرض وهما يقدمان إرشادات حول كيفية التعامل مع إصابات الحرب، في محاكاة افتراضية لما أسمته “عمليات إنقاذ” موجّهة لـ”المسعفين" الأوكرانيين حيث تدور معارك ضارية هناك منذ نحو شهرين.

وأشارت المصادر إلى أن تصوير مقاطع الفيديو يأتي في إطار مبادرة أطلقتها "الخوذ البيضاء"، لمساعدة الأوكرانيين!

ونقلت المصادر عن أحد عناصر المنظمة المدعو إسماعيل العبد الله قوله: أن "هدف المبادرة إنتاج مقاطع فيديو مترجمة للغة الأوكرانية، تحتوي على نصائح وإرشادات حول كيفية تعامل المستجيبين الأوائل والمدنيين مع عمليات القصف، خصوصاً إستراتيجية القصف الجوي".

وتتضمن مقاطع فيديو أخرى، تمت ترجمتها إلى الأوكرانية على أن تنشرها "الخوذ البيضاء" على منصاتها عبر الإنترنت ويشاركها مع "ناشطين أوكرانيين"، توجيهات إزاء "كيفية التعامل مع مخلّفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى دعوة فرق الإنقاذ الأوكرانية إلى توثيق عملها باستخدام كاميرات "غو برو".

وأشار العبد الله إلى أن النصائح التي يقدمها هو وزملاؤه إلى نظرائهم الأوكرانيين مستمدة من خبرات اكتسبوها خلال الحرب في سورية.

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الخوذ البيضاء خط العملية العسكرية الروسية  بأوكرانيا

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