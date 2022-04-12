الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

وقعت صباح اليوم الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين قوات الإحتلال و مقاومين من كتيبة جنين التي تصدت لاقتحام قوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين.

العالم - الإحتلال

وقالت مصادر محلية لموقع فلسطين اليوم: "إن قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة بالسلحة والعتاد اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، بينما تصدى المقاومين لها".

وأفادت المصادر أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال حاصرت منزل الصحفي مجاهد السعدي وطالبت شقيقة بتسليم نفسه ، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضرغام زكارنة خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين

ويشار إلى مدينة جنين ومخيمها تعيش حالة من الاستنفار وخاصة بعد توعد الاحتلال بتنفيذ عملية اقتحام واسعة للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عددٍ من المطلوبين ، وبالإضافة إلى اعتقال والد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه .

روابط ذات صلة

هذه الأسباب تدفع الاحتلال إلى تجنب شن حملة عسكرية واسعة على جنين

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخرين في جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسة الحكومة التونسية تستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي

الصحة الايرانية: 2737 إصابة و 28 وفاة جديدة بكورونا

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين

القوات التركية تدمر 11منزلا في قرى بريف الرقة الشمالي

انفوغرافيك.. من الذي يخرب العلاقات العربية - العربية؟

تونس توقف تصدير الخضروات للحد من الغلاء والندرة