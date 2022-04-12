زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على تحديد مواعيد نهائية للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين

العالم - أوروبا

قال زيلينسكي في خطابه أمام البرلمان الليتواني إنه يجب الموافقة الآن على "قرار قوي حقًا" بشأن العقوبات ضد روسيا، دون انتظار اعتماد حزم جديدة.

وأضاف: "يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بذلك ويجب، بكل الوسائل، تضمين النفط هناك، وفرض عقوبات على البنوك الروسية، ولكن ليس جزءًا منها. يجب تحديد مواعيد نهائية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي من أجل التخلي أو على الأقل الحد بشكل كبير من استهلاك الغاز والنفط".

وأشار إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال غير قادرة على تحديد متى ستحد على الأقل من شراء موارد الطاقة الروسية.

وقال زيلينسكي: "مئات الشركات والبنوك الأوروبية لم ترفض العمل في السوق الروسية فحسب، بل وأظهرت أيضًا عدم استجابة لمطالب وقف تمويل روسيا".