الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على تحديد مواعيد نهائية للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين

زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على تحديد مواعيد نهائية للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

دعا فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى تحديد مواعيد نهائية لدول الاتحاد للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين.

العالم - أوروبا

قال زيلينسكي في خطابه أمام البرلمان الليتواني إنه يجب الموافقة الآن على "قرار قوي حقًا" بشأن العقوبات ضد روسيا، دون انتظار اعتماد حزم جديدة.

وأضاف: "يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بذلك ويجب، بكل الوسائل، تضمين النفط هناك، وفرض عقوبات على البنوك الروسية، ولكن ليس جزءًا منها. يجب تحديد مواعيد نهائية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي من أجل التخلي أو على الأقل الحد بشكل كبير من استهلاك الغاز والنفط".

وأشار إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال غير قادرة على تحديد متى ستحد على الأقل من شراء موارد الطاقة الروسية.

وقال زيلينسكي: "مئات الشركات والبنوك الأوروبية لم ترفض العمل في السوق الروسية فحسب، بل وأظهرت أيضًا عدم استجابة لمطالب وقف تمويل روسيا".

روابط ذات صلة

فون دير لايين: نحن هنا في بوتشا لنرى أول خطوة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

زيلينسكي: لقد أضعفا أنفسنا حين تخلّينا عن ترسانتنا النووية

بيسكوف: انسحابنا من منطقة كييف هي بادرة حسن نية

نيبينزيا لزيلينسكي: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

متى تعقد القمة الروسية الأوكرانية.. موسكو تجدد رؤيتها

زيلينسكي يطالب بحل مجلس الأمن اذا لم يستطع سحب عضوية روسيا الدائمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسة الحكومة التونسية تستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي

الصحة الايرانية: 2737 إصابة و 28 وفاة جديدة بكورونا

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين

القوات التركية تدمر 11منزلا في قرى بريف الرقة الشمالي

انفوغرافيك.. من الذي يخرب العلاقات العربية - العربية؟

تونس توقف تصدير الخضروات للحد من الغلاء والندرة