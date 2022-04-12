الدنمارك تخطط لاجلاء اطفال دنماركيين من ابناء 'داعش' من مخيم بالحسكة

العالم - سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل حسام زيدان، ام وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود قال: إن "السلطات الدنماركية بدأت التخطيط لإجلاء خمسة أطفال دنماركيين من أبناء مسلحي جماعة "داعش" الارهابية، في مخيم الربيع بريف المالكية أقصى شمال شرقي سورية، لكن من دون أمهاتهم"، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية كردية.

قرار الدنمارك جاء بعد أن أشار تقرير طبي جديد إلى إصابة العديد من الأطفال بسوء التغذية، حيث تم تشخيص إصابة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات باضطراب ما بعد الصدمة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مما يتطلب رعاية المستشفى.