القوات التركية تدمر 11منزلا في قرى بريف الرقة الشمالي

العالم - سوريا

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل حسام زيدان، ان المصادر أوضحت أن الاعتداءات التركية على القرى الواقعة عند خطوط التماس تسببت بتدمير 11 منزلاً للأهالي، حيث صعّد الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه خلال الأيام الماضية من قصفهم على ناحية عين عيسى والطريق الدولي المعروفة بـ M4، حيث يتم الاعتداء على تلك القرى بعشرات القذائف المدفعية والصواريخ بشكل يومي.

ويستهدف القصف قرى ومنازل المواطنين في كل من صيدا، معلك، الجديدة، مشيرفة، هوالك، أم حويش، العريضة والطريق الدولي M4 من قواعده المحيطة بالمنطقة. وتمت عمليات القصف بحسب مصادر محلية من قاعدتين تركيتين بالقرب من قرى صيدا والمعلق شمال غرب عين عيسى، بالتزامن مع تحليق لطائرة استطلاع تركية فوق سماء البلدة، وتسبب القصف بأضرار مادية في ممتلكات السكان.