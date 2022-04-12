هل تشعل جنين معركة سيف القدس 2

العالم - البوصلة



المراقبون يرون ان ما يحدث في جنين قد يكون سببا لانطلاق عملية سيف القدس اثنين، خصوصا إذا اصر الاحتلال على اقتحامها فان ذلك قد يؤدي الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.



وهذه التطورات جاءت بعد عمليات الاسود المنفردة في الضفة الغربية والتي استهدفت عمق كيان الاحتلال وسلبت الراحة من عيون جنوده ومستوطنيه، ووجهت صفعة قوية لمنظومة أمن الاحتلال.



ونظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 'جمعة إسناد جنين' حيث انطلقت المسيرات من مساجد قطاع غزة انتصارا لنداء الدم في الضفة الباسلة، ودعما للمقاومة وكتائبها واحتفالا بعملية رعد حازم البطولية والتي كشفت مدى هشاشة الامن الاسرائيلي.

وقد اكدت الجماهير على استمرار المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية وان الوحدة الشعبية في مواجهة المحتل هي سيدة الموقف الان.

وأكد ضيف البرنامج نائل ابو عودة القيادي في حركة المجاهدين من غزة أن فصائل المقاومة اليوم هي التي تحكم المعادلات السياسية والاحتلال لا يفهم ما عدا هذه اللغة مشيرا الى أن فصائل المقاومة جاهزة للرد إن أقدم الاحتلال على اقتحام جنين أو عمل على انتهاك المقدسات في الاقصى.

ونوه أبوعودة الى أن قادة الاحتلال يحاولون تصدير أزمتهم الداخلية على حساب دماء الشعب الفلسطيني مؤكد أن الاحتلال يعلم جيدا إن فتحت جبهات المقاومة آنذاك سيكون في مرمى الضربات.

وأفاد فارس الصرفندي مراسل العالم من رام الله، انه قبل 15 عاما عندما حدثت الانتفاضة الفلسطينية الثانية حاول الاحتلال الاسرائيلي ان يستعيض بعمال من شرق آسيا بدل العمال الفلسطينيين ومن بعض دول أوروبا الشرقية بعد عامين من الاستعاضة بالعمال الفلسطينيين اضطر الى ان يعود الى العمالة الفلسطينية لعدة اسباب لانها عمالة تقنية وهي الاقدر على العمالة من غيرها كما أن العامللا الفلسطيني لا يقوم بنقل العملة الصعبة من الاراضي الفلسطينية الى الخارج ويعتبر الكيان ان ذلك عنصرا من عناصر ضبط الوضع.

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