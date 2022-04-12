تطورات المشهد السياسي ومستقبل الأزمة في اليمن

العالم – ضيف وحوار

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، وبسؤال شرف حول التطورات المتسارعة التي يشهدها الملف السياسي اليمني مؤخراً وسط تباين للمواقف بشأنها. فما موقف صنعاء من هذا الحراك السياسي الجديد وكيف تتعاطی معه وما هو مستقبل الازمة اليمنية علی ضوء هذه التطورات، ومن التطور السياسي الاخير المتمثل بتشكيل ما أسمي بالمجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي من قبل التحالف السعودي الاماراتي، تنحي عبدربه منصور هادي وكذلك عزل نائبه علي محسن الاحمر. كل هذه التطورات خرج بها ما اطلق عنه مؤتمر الرياض كيف نظرتم الی هذه التطورات؟

قال شرف:"صدر بيان المجلس السياسي الاعلی في صنعاء ووضح بشكل مباشر وللعالم ان ما يُطبخ خارج اليمن لايعنينا، هذا اول شيئ، ثانياً ان الحلول السياسية لما يجري في اليمن من عدوان علی اليمن لابد وان يتم (حله) في اليمن- اليمن هي من تصنع نفسها وهي من تصنع حلولها، ما يحكی عن تكوين مجالس، هو عبارة عن اعادة اخراج، نعتبر هذا اعادة اخراج للمشهد السياسي الخاص بمن يتحالفون مع العدوان".

س: برأيك هذه الاعادة وهذه التوليفة الجديدة وهذا الحراك الجديد ليس من شأنه ان يكسر حالة الجمود في المسار السياسي الممتد منذ فترة طويلة علی أقل تقدير؟

أوضح شرف الى أنه كانت هناك امكانيات لكسر هذا الجمود السياسي الذي استمر لفترة من الزمن ولكن اعتقد ان ما حصل هو مفهوم اخراج مثل هذه الحلول بشكل خاطئ جداً وتعتقد السعودية ومجلس التعاون الخليجي الذي الان لبسوه العمامة للتحدث باسم السعودية كمخرج للسلام؛ كان اخراج سيئ بإزاحة من سبب هذه الكارثة الكبيرة في اليمن، طبعاً مع وجود نية لدی الاشقاء في السعودية والامارات في ان يؤذوا اليمن وأن يدمروا اليمن، اخراجهم كان سيئ وفاشل، نحن لانتكلم عن اشخاص، بل نتكلم عن مفهوم. يجب ان يكون هذا واضح، لانتكلم عن الاشخاص الموجودين، من اختيروا بل نتكلم عن المفهوم، مفهوم اخراج سبيل للحل كان فاشل تماماً وكان بالامكان لو ارادوا ان يكون شخص واحد.





س: سؤال لماذا تعتبرونه فاشل الكثير يعتبرونها خطوة جيدة من شأنها ان تحدث بعض التقدم في الملف السياسي علی الاقل.

لفت شرف: سوف اقول لك لماذا سيكون فاشلاً. وجود اكثر من مصدر قرار في موقع واحد بذاته هو فشل، يعني عندما تضع 7 أو 8 أشخاص في مكان واحد وكل لديه قوته العسكرية وكل لديه توجهه السياسي وكل لديه ما في رأسه ان ينفذه كمثل الانفصال، او كمثل الجماعة التي تتحدث عن حضرموت هذا لايعطي مجال مرن لايجاد حل سياسي. أبداً، هذا يوزع الموضوع الاكثر من جهة وبالتالي هذه الجهات هي جهات عسكرية في الاساس. الجهات التي ذهبت مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلهم لديهم فصائل مسلحة نحن نتكلم عن الحاجة لحل سياسي يخدم اليمن في الدرجه الاولی ولايخدم السعودية.

س: ارادت السعودية وحلفاؤها طي صفحة عبدربه منصور هادي بعد اكثر من 7 سنوات والغريب في الامر انها قبل هذه السبع سنوات او في وقت اعلان عاصفة الحزم زعمت انها تدخلت عسكرياً لدعم شرعية الرجل نفسه الذي عزلته الان.

نوه شرف: شخصياً اعتقد وصل الحال بالرئيس المستقيل المنتهي ولايته الی الجمود، خلص مفعوله وانتهی تماماً، فالسعودية الان تبحث عن مخرج من خلاله تستطيع ان تخرج هي من المشهد. لن تستطيع السعودية الخروج من المشهد السعودية كونها هي ومن حالفها بدأت العدوان وحاولوا ايجاد توليفة تجمع ناس من عدة مناطق لو قرأتم الاسماء، يعني حاول تقرأ الاسماء مرة ثانية من عدة مناطق في اليمن وكأنها وزعت الترتيب المستقبلي لما يسمی بالاقاليم.

س: مع هذا الاطار السياسي الجديد الذي افرزته مشاورات الرياض كيف نفهم موقف التحالف السعودية الاماراتي ونظرته نحو ادارة الدولة اليمنية بالنظر الی تعاطيه مع هذا الامر خلال 7 سنوات من الحرب علی اليمن؟

اعتبرشرف: اولاً هذا الاجتماع في الرياض لم يكن مشاورات ولاهم يحزنون، بل كان عبارة عن مسرحية وزعت فيها الصدقات ؛ هذا أول شئ لابد ان يعرفه الشعب. اجتماع الرياض كان اجتماعاً لتوزيع الصدقات وكان السيناريو جاهز وكانت الامور جاهزة مسبقاً، فلا يضحكوا علی الشعب. كل شئ كان جاهزاً. الان السعودية لازالت تنظر الينا بمنظر.. كما ذكروا هم في يوم من الايام.. اننا حديقة خلفية لها. لا بالعكس، نحن سنكون الحديقة الرسمية وسيكونون هم باذن الله الحديقة الخلفية. السعودية لاتزال تعتقد انها تستطيع ان تفرض علينا ما تريد خلال الفترة القادمة وهذا وهم.

واضاف شرف الى انه بالتالي كل ما حدث عبارة عن مسرحية رُتب لها ورُسم لها كل شيئ وحضر المبعوث الاميركي وحضر المبعوث الاممي وحضر مجلس التعاون.

س: كثيرون قالوا بأن هذه الخطوة ممكن ان تساهم في حلحلة الازمة اليمنية.. اتحدث عن آراء كثيرون، انتم اعتبرتموه اجراء غيرشرعي ووصاية سعودية علی القرار اليمني.

قال شرف:" صنعاء اعلنت منذ الوهلة الاولی لهذه المشاورات، اعلنت ان الجانب اليمني يمكن ان يحضر أي مشاورات في بلد محايد أو في عاصمة محايدة لاتمت لدول العدوان بصلة وفي نفس الوقت من سببوا العدوان ومن دمروا بلادنا ومن أساؤوا الينا بشكل لايتصور يجب ان يكونوا موجودين امام العالم. تخيل.. انا اقولها الان للعالم.. تخيل اننا لانستطيع ان نذهب الی اي دولة في العالم بحجة اننا قد نكون لاجئين او ارهابيين، بسبب من؟ بسبب السعودية والامارات. وبالتالي أي اخراج قادم في المستقبل لحل الازمة اليمنية او للعدوان علی اليمن لن يكون مناسباً الا بوجود من سبب هذه الكارثة الانسانية الكبيرة. خلص".

س: ضمن بيان اعلان المجلس الرئاسي قال ان الهدف هو التواصل مع صنعاء من أجل عملية سلام وحوار شامل، هناك خطاب كان، او هو الخطاب الاول لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي تحدث فيه وربما اراد ايصال رسائل ترغيب وترهيب لكم كما يقول البعض في حديثه عندما قال نحن مجلس سلام وفي نفس الوقت مجلس دفاع وقوة. كيف ترون هذا؟.

رأى شرف:" اولاً نحن كذلك، مجلس سياسي للسلام والوحدة الوطنية ولابراز الصمود والموقف اليمني القوي الذي يؤمن بأن اليمن بلاوصاية. ما يتحدث به الطرف الاخر، وهو حر فيما يقول يجب ان يعوا ان قرارهم ليس بأيديهم. من يمول هذا المجلس، من سيكون يمول المجلس هذا، يعني كم قال عبدربه منصور هادي الرئيس المستقيل انه كان هو يعمل ويترك.. كان كل شئ يجهز في اللجنة الخاصة وفي الديوان الملكي وهو مجرد قارئ للبيانات.

س: هناك معلومات واحاديث عن مباحثات تجری مع صنعاء بشأن امكانية الانضمام لهذا المجلس وان تصبح صنعاء طرفاً في هذا المجلس من أجل توحيد الدولة اليمنية.

قال شرف:" أولاً يجب ان لانخلط بين الامور، موضوع حكاية توحيد المجلس وموضوع ان تكون اليمن بلد مستقر، وبين ان نری ماذا حدث لليمن. نحن الان في وضع قوي عسكرياً والحمد لله. نحن في وضع قوي سياسياً، لكن يجب ان نشرح للعالم، اقتصادنا مدمر، عملتنا مدمرة وواطية جداً، البلد أصابه الشلل لمدة 7 سنوات ويدخل في العام الثامن. من عمل فينا هذا؟ خلص؟ تناسينا كل شيئ؟ ومن يقول ان صنعاء ستعمل اتفاقية تحت الطاولة، الشعب لن ينساه والجيش واللجان الشعبية لن تنساه، القرار قرار وطني واحد في صنعاء..

واشار شرف الى أنه في صنعاء هناك سلطة، مؤتمر شعبي عام وانصار الله وحلفاؤهم وانصارهم والشعب معهم وبالتالي من يحاول ان يعطينا هذا الانطباع انه سيكون موضوع يعني دُبر بليل ومن تحت الطاولة وخلاص وعفا الله عما سلف ستكرر حرب اخری ستشمل الجزيرة العربية.. نتوقع هذا.. وبالتالي نحن نبحث عن حل سلمي.

وأضاف شرف:"نحن نبحث عن حل سلمي حل يعيدنا بعلاقات طيبة مع السعودية.

س: هناك خشية من ان يعود الخيار العسكري بعد كل ذلك؟

بيّن شرف:"سيعود ان لم يلتفت اليه الجانب الاخر اعود مرة اخرى واقول نحن في الجمهورية اليمنية وبالذات في المناطق الغير محتلة او مناطق اليمنيين ليس بيننا وبين السعودية شيء، ليس بيننا وبين الامارات شيء، ليس بيينا وبين اي دولة من دول الخليج شيء نحن اخوتهم وهم اخوتنا لكن ان يدمروا بلادنا، ان يقيموا قواعد في اراضينا وجزرنا، ان يحاولوا ان يملوا علينا ما يريدونه فهذا بعيد عنهم ان يعملوا مثل ذلك وبالتالي يجب على السعودية والامارات ان تتعامل معنا بندية هذا اول شيء. لا نريد ان يتعامل احد بفوقية، احد يحاول ان يوصينا بما يريد بسبب ان لديه مال او لديه اعتمادات او لديه قوات مسلحة. انا اقولها للعالم اليوم وفي رمضان الله معنا وعزائمنا قوية ونريد السلام لكننا نريد سلام للجميع وليس سلام لبعض القوى التي تحاول ان تكسب مركز في الايام القادمة، من يبحث عن مركز او سلطة او وزارة في الايام القادمة سيكون مصيره الفشل ان لم يكن للشعب".

س: معالي الوزير الان مع هذا التطور وايضا سبق هذا التطور اعلان هدنة عسكرية انسانية اعلنها المبعوث الاممي هانس غروندبرغ قال انها بموافقة جميع الاطراف هل نحن امام مرحلة مختلفة في المشهد اليمني تحديدا ام تحول جديد ربما مغاير لما كان عليه الحال خلال سبع سنوات مثلا.

أوضح شرف: نحن نأمل ذلك فنوايانا طيبة نحن لم نأخذ هذه الهدنة الهدنة الحالية من باب انتهاز فرصة لكن بالمقابل نوايانا طيبة موضوع الهدنة العسكرية لاتزال الخروقات من الطرف الاخر والجميع يعرف هذا الشيء. النفط دخلت الينا كمية بسيطة من النفط نريد نوايا طيبة من السعودية والامارات لكن اللعب بالوقت واللعب بالكلمات التي يعلنونها هذه لن تنفعهم، نريد اعلان حسن نية واعتراف بما اقترفوه.

س: برأيكم لم يلتزم التحالف السعودي الاماراتي ببنود الهدنة التي اعلنت وربما سريانها منذ نحو اسبوعين.

شدد شرف قائلا:" ابدا وبرأيي هم الان يعدون العدة لشيء في المستقبل ان لم تأتي خططهم ثمارها، نحن نريد حسن نوايا، ما هو حسن النوايا ما المشكلة ان تلتقي حكومة الانقاذ الوطني او حتى المجلس السياسي بالامارات والسعودية؟ ما هو الخوف فهم من بدأوا العدوان هم من مولوا العدوان هم من جلب الطائرات. اخواننا اليمنيين في الطرف الاخر الذين هم الان في الرياض هم مجرد اداة استخدمت وقاتلت القوى الوطنية في صنعاء فقط وبالتالي الاعتراف بالحق فضيلة.

س: هل انتم تحملونهم مسؤولية دعنا نقول عدم نجاح الهدنة الى اللحظة؟

رأى شرف ان:" الهدنة في الوقت الحاضر الحمد لله ماشية كما ارادوا، او كما اريد لها..".

س: تحدثتم انك تحمل الطرف الاخر هذه الخروقات بينما الطرف الاخر ايضاً يحملكم مسؤولية هذه الخروقات ويصدرون البيانات انكم اخترقتم هذه الهدنة ميدانياً في جبهة مأرب تحديداً.

انتقد شرف قائلا:"هذا الكلام مردود عليهم من خلال التقارير التي تصل العاصمة صنعاء. نحن لسنا في وضع خرق الهدنة لاننا نريد السلام، نحن نريد للشعب اليمني ان يخرج من هذه الازمة ومن هذه الكارثة لانه الان يحاولوا قدر الامكان ان يقولوا ان صنعاء هي سبب الازمة ان صنعاء هي سبب الحرب، ابداً.. من بدأ الحرب؟ وبالتالي لازلنا عند حسن النوايا نريد سلام لشعبنا اليمني وليس فقط للسعودية والامارات.

وأضاف شرف:"هم يريدون سلاماً لهم بحيث يخرجوا من هذه الورطة التي ورطوا انفسهم فيها والعدوان والخطأ التاريخي الذي عملوه في حق شعبنا ويريدون ان نتقاتل فيما بيننا وهنا ادعوا اخواننا في الطرف الاخر، حتی هذا المجلس الذي شكلوه يجب الا يستخدم كذريعة لبدء حرب ثانية تحت مسمی حرب بين مجلس القيادة الرئاسي الذي خلقوه وبين القوی الوطنية والمجلس السياسي الاعلی في صنعاء، ابداً هم الان لديهم اكثر من سيناريو للوصل لحل في اليمن واحد من هذه السيناريوهات هو ما خلقوه قبل ايام هم لحالهم من مجلس قيادة رئاسي، ما هو مجلس قيادة الرئاسي؟ يعني اعتقد سيكون مجلس قيادة الرئاسي مجلس القيادة الوزاري ومجلس القيادة العسكري احتمال يطلع هكذا اذا فشلت كل السيناريوهات التي وضعوها".

س: هل لاتعولون كثيراً علی كل ذلك؟

أكد شرف:"لانعول علی شئ.. نريد الحديث مع الامارات والسعودية ودول العدوان القوية التي استطاعت ان تسحب التمويل وتسحب السلاح وتجلس علی طاولة المفاوضات وتجلس مع اليمنيين في اطار معين واليمنيين يجلسون مع بعضهم في اطار معين.

س: الان ونحن نتحدث عن خطوات وحراك سياسي جديد في حال نجحت الهدنة ونفذت البنود، ما الخطوات التالية المفترضة حسب التفاهمات والاتفاقات اذا لم تعلن خطوات بعد؟

علّق شرف:" هذه الهدنة هي موقتة، بس. لكن ما هو موقف السعودية والامارات دول العدوان الرئيسية من فترة مابعد الهدنة هل لديهم تصور للجلوس مع حكومة الانقاذ الوطني والمجلس السياسي الاعلی بشكل من الاشكال؟ هل لديهم تصور لأن ينظروا فعلاً بما سببوه لنا من مآسي ومشاكل؟ عندما وضعوا ثلاث مليارات معونة لليمن خلال الفترة القادمة بتشكيل هذا المجلس".

وقال شرف:"هل يعلمون اننا وصلنا الی حوالي نصف ترليون خسائر حدثت في بلادنا خلال 7 سنوات من العدوان والعام الثامن يأتي؟ فرصنا الاستثمارية، بناء اليمن والتنمية، ما سببوه لنا من دمار ومن شيئ رهيب في بلادنا، نحن مررنا بخمس خطط تنمية صرفت عليها من البنك الدولي وصناديق عربية كثيرة حروب ومساعدات تصل الی مبالغ ضخمة جداً يأتوا الان ويتحدثوا عن 3 مليارات".

س: تقصد ان السعودية والامارات حتی اللحظة لم تقدم رؤية؟

أكد شرف:" لم تقدم شيء، إن الامارات والسعودية تريد أن تهرب من المشهد السياسي وتضع اليمنيين مع بعض وتبدأ حربا أهلية الا لم يتم الوصول لا تفاهم بيننا وبين أخوتنا اليمنيين الذئين تدعمهم الرياض وأبو ظبي - وانا لا أتكلم عن شخصيات معينة- تخيل ان أعضاء هذا المجلس بعضهم وقواتهم المسلحة الآن وليست ميلشيات التي تخوض حربا في الشوارع تدعم من قبل الإمارات والسعودية بدبابات وصواريخ وبكل الأشياء المطلوبة لأن يكون هنالك جيش دولة، كيف تتوقع منا ان نقف مع أخواننا اليمنيين المدعومين منهم ونحاول البحث عن حل سلمي بينما الممول الكبير المرتبط ببريطانيا وأمريكا ينظرويرى مواطن الضعف التي يمكن أن ينفذ منه الينا ويخرّب علينا ونعود نتقاتل بحرب أهلية يمنية.

وشدد شرف قائلاً:"أحذر كل الأخوان في كل مكان من حرب أهلية يمنية يخطط لها، ويجب أن نكون عقلاء لنجنح للسلم جميعا".

س: حول ملف السلام والتسوية ، فيما باتت تنحصر تباينات في موقف صنعاء وموقف التحالف السعودي الإماراتي في هذا الإطار؟

أشار شرف الى أن تلك التباينات تعتبر بسيطة جدا وهي واضحة للجميع، أولا خروج القوات الأجنبية وهذا شيء طبيعي وهو شيء لم يحدث فهم لم يتحدثوا عن خروج القوات الأجنبية ، ووقف تمويل العدوان وهم تحدثوا عن شيء يمني يمني وكأن الموضوع يمني يمني ومجلس التعاون الخليجي يحاول أن يوهم الاتحاد الأوروبي والعالم بأجمعه.

ولفت شرف الى أن الأمريكان وبريطانيا عالمين بفحوى وأصل ما حصل في اليمن بانهم خططوا له كذلك، وهذه المحاولات في أن ينقلوا للعالم خبر أن اليمنيين لم يتفقوا، واذا قامت حرب فليس لنا علاقة فيها فمن يمول هذه الحرب هل تمولها دولة أخرى بل تمولها السعودية والامارات.

س: لماذا لاتوجد هنالك حسن النية كونكم كررتتم مسألة أن هنالك نوايا سعودية اماراتي من أجل شن حرب أو من أجل دعم حرب في اليمن؟

قال شرف:"دائما السعودية تحاول أن تحمل انصار الله الذين يدعونهم بالحوثيين كل المشاكل وانهم اذا اتفقوا مع انصار الله ستنتهي هذه الحرب، أبدا ان الحرب لن تنتهي الا باعتراف السعودية والامارات بما فعلوه، أولا الحرب لن تنتهي اذا لم ترفع السعودية يدها من الشأن اليمني وتصلح ما خربته وتدعي اليمنيين بالاتفاق على اساس متكافيء للجميع، ليعملوا على بناء الدولة، وهي أشياء لم تظهر من السعودية، بل ان السعودية تتكلم عن ما حصل في اليمن من عدوان وكأنه شأن يمني فقط.

س: هل تعتبر تلك النقاط كمحددات وكمتطلبات من أجل نجاح عملية السلام والتسوية السياسية الشاملة؟

اكد الشرف أن المتطلبات الاساسية هي احترام سيادة اليمن، والخروج من فكرة الوصاية عليه وثانيا الاعتراف بالخطأ التاريخي الذي حصل في ضرب بلد شقيق لجانب حدودهم، وعلى انهم بذلك اتوا لمساعدة الرئيس المستقيل، فهذا كلام كاذب ونتمنى منهم أن يكونوا واضحين معنا فنحن واضحين معنا، فنحن أخوة لهم للسعودية والامارات ولدول الخليج الفارسي نحن نريد العيش بسلام معهم لكن المشكلة هي النظرة الفوقية بان لديهم المال والبترول والدعم الامريكي والاسرائيلي فلا ينظروا الينا كاشقاء واخوة وندية واحدة فنحن أخوتهم ونحن في بلدنا ما نريد ونتفق كيمنيين لكن هم من بدأ ذلك وهم من بدأ في فترة سابقة منوها الى أن اليمن يريد موقفا واضح من السعودية والامارات يضعهم في طاولة المفاوضات.

س: هنالك من يتحدث عن ضغط دولي من أجل وقف الحرب في اليمن، هل هذا مؤشر في تغير إيجابي للمواقف الدولية تجاه الحرب في اليمن؟

قال شرف :كنت في الولايات المتحدة أثناء العدوان وقابلت مسؤولين أمريكان ولم أكن في الحكومة والجميع أبلغني ايام ادارة الرئيس اوباما فقد سلمنا الملف للسعودية وان لدى الامريكان والبريطانيين بان هذا الملف يخص السعودية وهي الوصية علينا فنحن نريد أن نكسر هذه القاعدة وان اليمن حر ومستقل لا أحد وصي عليه حتى اننا مستعدون للحضور مع بريطانيا وأمريكا على أساس اننا دولة مستقلة يمنية واما حكاية السعودية تكون الوسيط فلا، ومرة أخرى نقول للسعودية والامارات نحن لسنا اعداؤكم فنحنا نريد اقامة علاقات طبيعية وطيبة بحسن النية وليس بنية أمامنا واللعب من خلف الطاولة.

س: هل يوجد تغير في المواقف الدولية أم لا تجاه اليمن؟

أكد شرف أن العالم لا يريد دعم اليمن فيما يتعلق بالمعونات والتبرعات واللقاءات المتعلقة بالمانحين، لقد سئم العالم مما يحصل في اليمن وهذا كله بسبب السعودية والامارات ونقولها للعالم اجمع ، ان امريكا لديها شؤونها الأخرى، ولا زال موقف الامم المتحدة سلبي.

س: ما تقييمكم لتحركات المبعوث الأممي تجاه اليمن ؟

أكد شرف أن الجميع يظهر القلق على اليمن لكن لا يقدم ولا يؤخر تجاه اليمن ومهمته تسهيل ولم يسهلوا شيء. ونحن نحاول ان نساعد المبعوث الاممي لكننا نحذره مائل للاطراف تحت مسمى أنه يريد السلام واذا تم ضرب اليمن فلا أحد يتكلم واما اذا ضربنا صاروخا اواثنين الى السعودية يصبح الجميع قلقا وحزينا وبالتالي فان الامم المتحدة هي جاءت وظهرت من أجل المساعدات والمنظمات الانسانية لكنها لا تظهر كيد قوية لفرض السلام وبالتالي ليس للامم المتحدة أي دور على العكس فان الاساس في القرار هوالسعودية والامارات كممولين للحرب ونحن في صنعاء كجهة ضد العدوان.

س: هل تطلبون حوارا مباشرا مع السعودية والامارات؟

أوضح شرف:"بالضبط حتى مع أخواننا اليمنيين وان السعودية والامارات هما وكلاء للاخرين في الحرب علينا وهم اعطوهم الضوء الأخضر وهما ممولي العدوان الرئيسيين وان اخواننا اليمنيين الذين ذهبوا معهم، لا يوجد مشكلة في تواجدهم على الطاولة معهم لكن تخيل هؤلاء يأتمرون بأمرهم فما الفائدة من وجود من يأتمر بأمر هاتين الدولتين السعودية والامارات.

س: حول جزئية طلبكم في اجراء حوار مباشر مع السعودية هنالك معلومات عن حوار سري ومشاورات سرية في سلطنة عمان ما بين صنعاء والسعودية وبناء عليها جاءت تلك التطورات السياسية الأخيرة ما صحة ذلك؟.

اعتبر شرف ان اي اشياء تطبخ بشكل سري حتى لو خرجت سيكون مصيرها ليس المصير المتوقع أمام العالم فنحن نريد أن نتكلم أمام العالم، فلم نخفي تلك الاشياء لماذا تحاول السعودية ان تتهرب من الظهور الى الضوء والقول انها حصلت من قبلها أخطاء، أخطأت بحق اليمن بسبب هذا الرئيس غير الشرعي المستقيل، وان حكاية من تحت الطاولة جاءت للتخفي ومن أجل الهروب من المسؤولية ونحذر من ذلك ان كان حصل فعلا لانه لا بد أن يعلم ابناءنا من سيأتي بعدنا مستقبلا انه من بدأ العدوان علينا هي الجماعة الممولة للعدوان.

س : هل هنالك مساعي وتحركات حاليا من اجل عقد جولة محادثات قريبة رسمية؟

أكد شرف بأن هنالك جهود دولية بمحاولة اقناع الأخوة السعوديين والاماراتيين بأن يظهروا الى المشهد السياسي وان يعترفوا بحصول العدوان على اليمن وان يكونوا جزءا من عملية السلام وهناك جهود دولية كما سمعت وأنا لا أدري ونحن محاصرين في صنعاء.

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